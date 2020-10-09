«Газпром нефть» установила солнечные батареи на автозаправочной станции в Ярославской области

«Газпром нефть» запустила в Ярославской области первую автозаправочную станцию на солнечных батареях. В дневное время солнечная электростанция мощностью 5 кВт используется в качестве основного источника электроэнергии и позволяет обеспечить до 5% эксплуатационных потребностей АЗС в год.

Автономная энергосистема, установленная на АЗС, состоит из 16 солнечных модулей российского производства. Монтаж фотоэлектрических панелей осуществлен под углом 60° для самоочищения от пыли и снега. Оборудование солнечной электростанции адаптировано под климатические особенности региона и эффективно работает при температуре от -35° до +31°.

«Экологическая ответственность – один из ключевых принципов работы «Газпром нефти», поэтому при строительстве и модернизации АЗС мы внедряем наиболее современные и инновационные решения. Использование технологий «зеленой» энергетики позволяет снижать нагрузку на городские сети, что в свою очередь уменьшает воздействие на окружающую среду при генерации электроэнергии. Кроме того, с учетом эксплуатационного срока солнечных панелей экономический эффект от их внедрения может достигать до 7 млн рублей на одну АЗС», — пояснил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов. — Стратегия развития сети АЗС «Газпромнефть» предусматривает дальнейшее активное внедрение «зеленых» и энергоэффективных технологий. Компания модернизировала климатическое оборудование и системы освещения на более чем 600 АЗС, что позволило повысить уровень энергосбережения объектов до 50%. Также на ряде АЗС «Газпромнефть» устанавливаются станции для быстрой зарядки электромобилей».