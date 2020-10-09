Вернись, я все прощу: как звезды закрывают глаза на измены супругов

Ангельское терпение Анжелики Варум работает безотказно уже 20 лет. Столько длится ее брак с Леонидом Агутиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наташа Королева сообщила, что простила измену Сергею Глушко. Стриптизер покаялся перед женой-певицей, и теперь пара демонстрирует публике идиллию в семейных отношениях. Адюльтер Тарзана обсуждала вся страна, так как его любовница обнародовала видео своей любовной встречи с мужем Наташи Королевой. Народ уже почти поверил в семейную драму Наташи и Сергея, хотя многие подозревают, что это пиар-история ради поднятия интереса к артистам в период пандемии и отсутствия концертов. Но в семьях наших знаменитостях были настоящие драмы: измены и расставания, которые чуть было не разрушили крепкие семьи.

Фигурист победил артиста

Мачо современного кинематографа Владимир Яглыч стремительно увел жену Романа Костомарова к себе на съемную квартиру. Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров жили дружно в гражданском браке и воспитывали дочь. Семь лет назад на очередном «Ледниковом периоде» Домнину поставили в пару с Яглычем. Тренировались каждый день, порой Оксана летала к Владимиру в Питер, где он снимался в сериале, а по ночам они оттачивали «па» на катке. Докатались до любовной истории. Домнина рассказывала тогда в интервью, что пыталась бороться со страстью: «Говорила, думай о семье, все пройдет. Но не проходило. Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг…» Костомаров боролся за жену, не хотел отпускать. Но Оксана Домнина стала жить с Владимиром Яглычем, они снимались для обложек глянцевых журналов, рассказывали о страстной любви. А через полгода Домнина поняла, что совершила большую ошибку и вернулась к Костомарову, который все это время страдал и проводил время с дочкой. В разлуке Оксана оценила мужа, поняла, кто любил ее по-настоящему. Ну и характер у Яглыча сложный. Пережив испытание изменой, Роман и Оксана поженились и обвенчались. Сейчас пара воспитывает 9-летнюю дочь Анастасию и 4-летнего сына Илью.

Роман Костомаров и Оксана Домнина после измены обвенчались Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмолила мужа

Скоро актеры Егор Бероев и Ксения Алферова будут отмечать фарфоровую свадьбу, их дочери Евдокии 13 лет. Эта дружная семья пережила серьезное испытание, которое чуть не разрушила их счастье. Двенадцать лет назад тоже на «Ледниковом периоде» у актера Егора Бероева случился роман с партнершей по телешоу фигуристкой Екатериной Гордеевой. Роман по слухам был бурным – об этом тогда много писали в СМИ, однако никто из действующих лиц любовного треугольника о подробностях не сообщал. Однако Людмила Крайнова (мама Александрова Абдулова) однажды разговорилась в интервью и выдала семейный секрет. Дело в том, что до самой смерти Людмила Александровна общалась с экс-супругой сына Ириной Алферовой, которая и рассказала ей о романе зятя с фигуристкой. Мама Александра Абдулова откровенничала: «Роман у Егора был серьезный. Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа». Ксения Алферова приложила массу усилий, и ей удалось сохранить семью, Егор стал вновь идеальным мужем. Отношения пары после такого испытания стали иными – Бероев и Алферова с тех пор, как единое целое, всегда вместе и начали общее дело. Они учредили фонд «Я есть!» для людей с ментальными особенностями развития и с головой ушли в эту благотворительную деятельность. В окружении пары говорят, что с тех пор Егор налево ни разу не посмотрел.

Скоро актеры Егор Бероев и Ксения Алферова будут отмечать фарфоровую свадьбу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ангельское терпение Анжелики Варум

Недавно музыкант Леонид Агутин в одном из интернет-шоу признался, что у него был секс втроем. Правда не уточнил, случилось это до свадьбы с Анжеликой Варум или позже. Пара отметила 20-летие супружеской жизни, их 21-летняя дочь давно живет отдельно.

За годы супружеской жизни Анжелика продемонстрировала ни один раз свое ангельское терпение. Ведь в СМИ неоднократно появлялись папарационные снимки Агутина с барышнями. Месяц назад мужчину очень похожего на Леонида засняли в Сочи с компании молоденькой брюнетки. Как раз в этот день Агутин снимал клип на курорте. А однажды после загула Агутина с барышней на одном из музыкальных фестивалей, Варум съезжала из семейного гнездышка. Однако пара всегда мириться – живут дружно. Все, благодаря мудрости Варум. Устав от сплетен она опубликовала свое мнение насчет похождений мужа. Программное заявление мудрой жены прозвучало в соцсетях: «Из личного опыта. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают. Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. Если вы все же сориентированы на семью, и вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути вас ждет много сюрпризов».

Любвеобильный Жигунов

Актер Сергей Жигунов удивил даже давних друзей, бросив второй раз жену. Заслуженный артист уже уходил от Веры Новиковой после 22 лет брака. Первый раз к актрисе Анастасии Заворотнюк, но «прекрасная няня» через пару лет устала от этого романа и ушла к нынешнему мужу Петру Чернышеву. Жигунов вымолил прощение у своей Веры, и они опять поженились. Десять лет рассказывали, как счастливы вместе, пока год назад Жигунов опять не сбежал от Новиковой. В этот раз к пиарщице Виктории Ворожбит, которая внешне похожа на актрису Заворотнюк. Правда в этот раз наученная опытом Вера Новикова судится за совместно нажитое имущество. Интересно, скоро ли случится второе возвращение блудного мужа?

Сергей Жигунов дважды уходил от Веры Новиковой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особый случай

Когда Юлии Меньшовой было три года ее родители расстались, а в первый класс отвели дочь уже вместе. Режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова расходились не из-за измен, но у каждого вскоре начались новые отношения. Алентова не скрывает: «Мы устали друг от друга, от бытовых претензий. Я расходилась навсегда – пусть встретит и заведет, и я встречу и заведу. И он встретил, и я встретила. Не знаю был ли он счастлив, но тем не менее Володя не женился...» Однако вскоре супруги осознали ошибки: «Я поняла, что это совершенно не то, что было у нас. Прекрасная, юная и замечательная любовь – она нас не покинула, а просто притаилась, устала и ждала в уголочке. Наверное, Володя это понял раньше, потому что старался вернуть. И пошло какое-то такое движение навстречу друг другу взаимное». Меньшов и Алентова счастливы в браке 56 лет, а недавно обвенчались.

Юли Меньшова расставалась с Игорем Гординым на четыре года. Как когда-то ее знаменитые родители Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Удивительно, но факт – их единственная дочь Юлия из-за такой же бытовой усталости, когда сын и дочь были маленькие, тоже на четыре года разъезжалась с мужем актером Игорем Гординым. Юля говорит: «Инициатором была я. Изначально я была убеждена, что мы расстались навсегда и каждый из нас начнет новую жизнь». Но Меньшова и Гордин выдержали друг без друга лишь четыре года, теперь счастливы вместе уже больше 20 лет. Юлия вынесла из этой истории главный урок: «Семья – бесценна».