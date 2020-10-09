Леонид Агутин замахнулся на «Грэмми» со второй частью пластинки, провалившейся в России 15 лет назад

Певец Леонид Агутин - лауреат Российской национальной музыкальной премии "Виктория" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный российский музыкант и бывший наставник шоу «Голос» Леонид Агутин, кажется, достучался до самых верхов упорным стремлением популяризировать боссанову, джаз и другие непопулярные в России жанры. Очень похоже на то, что многолетние старания артиста могут оценить и в США (где он живет и пишет музыку).

Альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Гремми в пяти номинациях Фото: СОЦСЕТИ

По крайней мере, академики престижной музыкальной премии «Грэмми» включили новый альбом Агутина La Vida Cosmopolita в лонг-лист аж в пяти номинациях. Выходит, вероятность получения заветной статуэтки возросла впятеро!

Альбом из 11 треков вышел еще весной и стал концептуальным продолжением совместного с американским гитаристом-виртуозом испанского происхождения Эл Ди Меолой альбома «Cosmopolitan Life», вышедшего в 2005 году. Полгода пластинка держалась в топе музыкальных чартов, однако в России про нее практически никто ничего не знает.

Продолжение альбома вышло через 15 лет. Собственно, La Vida Cosmopolita это и есть выражение Cosmopolitan Life («Космополитичная жизнь»), переведенное на испанский язык.

Один из музыкальных альбомов Леонида Агутина

На новой пластинке Агутин собрал целую сборную музыкантов со всего мира: из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России. Поет автор на испанском, английском и русском языках. По содержанию — это наполненный латиноамериканским шармом альбом из композиций в жанре фьюжн, латино-поп, фанк. Агутин записал его в 2019 году в Майами.

Обложка нового альбома

Номинаторы «Грэмми» решили включить La Vida Cosmopolita в кандидаты на категорию «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Кроме того, в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка» представлен дуэт Леонида Агутина и Эл Ди Меолы Just A Rainy Day.

Ну а клип на песню Funky Cha, собравший 2,7 миллиона просмотров в Youtube, может быть номинирован на премию в категории «Лучшее музыкальное видео».

Удержится ли новый альбом московского музыканта хотя бы в одной номинации «Грэмми», станет понятно уже в декабре, когда американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи опубликует шорт-лист авторитетной премии.