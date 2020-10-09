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Леонид Агутин замахнулся на «Грэмми» со второй частью пластинки, провалившейся в России 15 лет назад

Музыкант выпустил еще один иностранный альбом, который вошел в длинный список номинантов на престижную музыкальную премию
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Певец Леонид Агутин - лауреат Российской национальной музыкальной премии "Виктория"

Певец Леонид Агутин - лауреат Российской национальной музыкальной премии "Виктория"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный российский музыкант и бывший наставник шоу «Голос» Леонид Агутин, кажется, достучался до самых верхов упорным стремлением популяризировать боссанову, джаз и другие непопулярные в России жанры. Очень похоже на то, что многолетние старания артиста могут оценить и в США (где он живет и пишет музыку).

Альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Гремми в пяти номинациях

Альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Гремми в пяти номинациях

Фото: СОЦСЕТИ

По крайней мере, академики престижной музыкальной премии «Грэмми» включили новый альбом Агутина La Vida Cosmopolita в лонг-лист аж в пяти номинациях. Выходит, вероятность получения заветной статуэтки возросла впятеро!

Альбом из 11 треков вышел еще весной и стал концептуальным продолжением совместного с американским гитаристом-виртуозом испанского происхождения Эл Ди Меолой альбома «Cosmopolitan Life», вышедшего в 2005 году. Полгода пластинка держалась в топе музыкальных чартов, однако в России про нее практически никто ничего не знает.

Продолжение альбома вышло через 15 лет. Собственно, La Vida Cosmopolita это и есть выражение Cosmopolitan Life («Космополитичная жизнь»), переведенное на испанский язык.

Один из музыкальных альбомов Леонида Агутина

Один из музыкальных альбомов Леонида Агутина

На новой пластинке Агутин собрал целую сборную музыкантов со всего мира: из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России. Поет автор на испанском, английском и русском языках. По содержанию — это наполненный латиноамериканским шармом альбом из композиций в жанре фьюжн, латино-поп, фанк. Агутин записал его в 2019 году в Майами.

Обложка нового альбома

Обложка нового альбома

Номинаторы «Грэмми» решили включить La Vida Cosmopolita в кандидаты на категорию «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Кроме того, в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка» представлен дуэт Леонида Агутина и Эл Ди Меолы Just A Rainy Day.

Ну а клип на песню Funky Cha, собравший 2,7 миллиона просмотров в Youtube, может быть номинирован на премию в категории «Лучшее музыкальное видео».

Удержится ли новый альбом московского музыканта хотя бы в одной номинации «Грэмми», станет понятно уже в декабре, когда американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи опубликует шорт-лист авторитетной премии.

КультураКультура: музыка

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