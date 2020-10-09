Пока Куранты молчат на Спасской, вы можете услышать их на сайте «Комсомолки»!

Александр Гамов выглядывает из циферблата Курантов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
...Не мо-гу!
Ни-как!
Никак не могу себе представить, чтобы замолчала Спасская башня...
(см. «Почему останавливают куранты: главные часы страны будут исполнять полный куплет Гимна»)
Часы - стоят!
Как и обещали в Кремле, с 00.00 9 октября.
Куранты - больше не колоколят! (Неужели и у них тоже - «карантин»?)
...А я же только вчера так легко поднимался по «Ступенькам Истории» на 10-й ярус - на самую кремлевскую звонницу.
Чтобы ещё и ещё раз испытать восторг от того, как напрягаются - вот они, прямо перед глазами! - жилы-тросы музыкального барабана... За мгновение до момента, когда молотки-молодцы весело и бодро начнут вызванивать, как того требует «кремлевская партитура», крещендо (итал. crescendo, буквально - «увеличивая») - музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука. - А.Г.)
Один из колоколов Курантов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Где все это?
Главный символ Кремля - на ремонте.
Даже седая брусчатка Красной площади теперь вместе со мною вздыхает... Горько и тоскливо.
Ни перезвона тебе четвертей - каждые 15 минут, ни чеканных почасовых ударов...
И потом - колокольных переборов первых нот Государственного Гимна...
Всего 12 колоколов. А как много - в их певучих звуках!
И волшебная Зимняя Сказка: С Новым Годом! Бом!
...Бом! И Гордость за Великую и Неповторимую - вечно Победную Историю только твоего Отечества. Бом!
...Бом! И сладкое ожидание ещё нецелованной Любви: «Встретимся у Спасской». Бом!
Механизм Курантов требует регулярного обслуживания.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Друзья! А что, если...
Короче, я придумал, как пережить это «безвременье» - до того момента, как и часы снова пойдут, и Куранты зазвонят.
Нам обещают, что это произойдёт 4 ноября.
А пока - все эти «бескурантные» недели - вы можете наслаждаться боем колоколов со Спасской башни Московского Кремля прямо вот здесь, на нашем многомиллионном сайте, который, кстати, ну - всегда нас спасает в любое «безвременье».
Давайте начнём.
Вот - прямо сейчас!
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