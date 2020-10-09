ПСБ предоставит доступные кредиты для населения и бизнеса Кубани

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на социально-экономическое развитие региона. Банк предоставит финансирование для реализации социально значимых проектов на Кубани, а также будет участвовать в строительстве социальных объектов, предоставлять банковские и лизинговые гарантии для развития малого и среднего бизнеса, кредитования предприятий и населения.

- ПСБ и краевая администрация проделали большую совместную работу. Банк во время пандемии профинансировал поставщиков электроэнергии, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выдавал льготные и беспроцентные кредиты госпредприятиям, в том числе комбинатам питания, санаторно-курортным организациям Сочи, Дагомыса, Геленджика, общественным организациям. Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы ОПК и ее сотрудников, – заявил по итогам встречи Петр Фрадков.

Кроме того, банк будет содействовать повышению доступности жилья для физических лиц. Жители Краснодарского края получат индивидуальные условия ипотечного кредитования. Для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ, по программе «Семейная ипотека» минимальная процентная ставка составит 3,99% годовых для покупки нового жилья и рефинансирования имеющихся кредитов.

Не останется без внимания и малый и средний бизнес. На долю ПСБ приходится почти треть всех кредитов, выданных субъектам МСП в регионе. Сотрудничая с Фондом развития бизнеса края, банк предоставляет поручительства представителям бизнеса.

- Это важный инструмент поддержки. Благодаря ему предпринимателям за последние два года удалось привлечь порядка 350 млн рублей кредитов на развитие. Знаю, вы намерены расширять участие в краевых проектах государственно-частного партнерства. Мы в этом также заинтересованы, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кроме того, ПСБ планирует развивать крупные инвестиционные проекты на территории региона, в том числе отраслевые и инфраструктурные, участвовать в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства», национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».