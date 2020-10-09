Любовница Тарзана нанесла новый удар по семье Наташи Королевой

Скандал с изменой мужа Наташи Королевой получил совсем уж неожиданное продолжение Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал с изменой мужа Наташи Королевой получил совсем уж неожиданное продолжение. Любовница написала заявление о побоях на Сергея Глушко. Оскорбленная и униженная Анастасия Шульженко требует возмездия.

Адвокат Анастасии Шульженко заявил, что девушка получила черепно-мозговую травму после встречи с мужем Наташи Королевой в гримерке. После этого любовница Сергея Глушко приехала в УВД по ЗАО Москвы, чтобы написать заявление на Тарзана.

Красавица обвинила возлюбленного в намеренном причинении ей легкого вреда здоровью. Любовница шоумена сообщила, что тот толкнул ее, в результате чего она упала и неудачно ударилась головой. "Заявление подано и с сегодняшнего дня пошло в работу .Черепно-мозговая травма как минимум - это то, что уже подтверждено в травмпункте. Глушко будет отвечать за то, что нанес повреждения своими агрессивными действиями моей доверительнице. Мы видим здесь намеренный толчок. Дальше пусть следствие разбирается", - цитирует Вадима Лялина 5-tv.ru.

Ранее Шульженко в эфире шоу поведала о том, как пришла к Глушко в гримерку после выступления, чтобы поговорить. Однако муж Королевой не захотел ее видеть. Анастасия умоляла стриптизера выслушать ее. Но тот оттолкнул красавицу.

Меж тем жена Глушко выступила с заявлением в блоге. Она сообщила, что ее жизнь пытаются разрушить люди-паразиты. "Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью», - выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише", - написала Королева.

Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Она на всю страну обнародовала видео своих любовных утех с Тарзаном. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В очень личной и душераздирающей беседе 47-летняя певица заявила, что простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала подставой.