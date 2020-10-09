Впервые за 1200 лет в начале октября в Венеции не было наводнения

Площадь Сан Марко в Венеции не затоплена водой, что непривычно для октября. Фото: REUTERS

Жители Венеции каждый год с октября по март вынуждены терпеть неудобства от неконтролируемых подъемов уровня воды.

Город расположен на островах Венецианской лагуны, в Адриатическом море. Рек в Венеции нет, но есть каналы. Самый известный из них - Гранд-канал, длина которого составляет 4 км.

Прошлой осенью ситуация в Венеции была сравнима с апокалиптическим бедствием: уровень воды в Гранд-канале поднялся на 187 см. Тогда там затопило все основные достопримечательности, огромный ущерб стихия нанесла знаменитой базилике Сан-Марко. Наводнение стало сильнейшим за последние полвека.

В этом году, чтобы избежать наводнения, власти решили поменять систему защитных дамб. Вдоль берегов этого канала было установлено 78 защитных барьеров. Затем шлюзы подняли одновременно, и благодаря этому на площади Сан-Марко не было даже луж.

Чтобы избежать наводнения, власти решили поменять систему защитных дамб. Фото: REUTERS

Защитные сооружения начали строить в Венеции еще в 1984 году. Полностью проект под названием «Моисей» планируется завершить к концу 2021 года. Створки шлюзов стоят на дне Адриатического моря, в трех главных точках входа в лагуну. И когда наступает прилив, они поднимаются, образуя плотину, останавливающую поток воды.