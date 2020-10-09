Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 9 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Продолжаются артиллерийские обстрелы в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

Сегодня можно сказать какое-то информационное затишье. Не обновляются ранее активные паблики президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араика Арутюняна. Но на страницах военных время от времени вспыхивает противоборство. Что происходит в Нагорном Карабахе 9 октября 2020 года: мы собрали свежие новости о конфликте.

БОРЬБА С "ГРАДАМИ"

Минобороны Азербайджана сообщает об интенсивных обстрелах территорий Мингячевира и Агджабединского районов. Пишут, что не только артиллерийских.

"Выпущенная из Армении в направлении Мингячевира ракета была сбита в небе баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров", - сообщает сайт военного ведомства.

Cитуация в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана "остается относительно стабильной-напряженной". Фото: REUTERS

АРМЕНИЯ ВСЕ ОПРОВЕРГАЕТ

"Заявления Азербайджана о якобы интенсивном ударе армянских сил в направлении Мингечаура и Агджабада являются очередной фальсификацией. В районе боевых действий достаточно целей для поражения со стороны подразделений Армии обороны Арцаха.

Предупреждаем, что в случае провокации азербайджанских вооруженных сил, направленной против населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, ответ Армии обороны Арцаха будет непропорционально жестким", - сообщает Минобороны непризнаной Республики. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян публикует кадры уничтоженной автоколонны противника и пишет, что ситуация в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана "остается относительно стабильной-напряженной".

"В отдельных частях воинской части продолжили пожарные, противник также нанес ракетные удары по мирным поселениям. Отряды обороны полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий", - пишет официальный представитель ведомства и демонстрирует кадры, где армянские воины поют под гитару у костра песни.

Страдает мирное население. Фото: REUTERS

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ?

Удары Вооруженных сил Азербайджана по Собору Святого Всеспасителя Казанчецоц, где пострадали двое российских журналистов, вновь приковали внимание международной общественности к ситуации в Закавказье. Редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок и специальный корреспондент информационного портала "Офицеры России" Левон Арзанов после полученных ими осколочных ранений находятся в стабильном тяжелом состоянии. Их здоровьем сейчас занимаются армянские врачи.

После этой странной воздушной атаки на храм 19-го столетия президент России Владимир Путин провел серию телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана, по итогам которых выступил с призывом прекратить огонь в Нагорном Карабахе, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами погибших.

Лидер России пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Кремль.

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Раненого в Карабахе военкора отправили в Ереван

Юрий Котенок в стабильно тяжелом состоянии (подробности)