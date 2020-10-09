Пять упражнений для развития памяти от психолога и писателя Дениса Букина

Эксперт делится секретами, как натренировать память. Фото: Shutterstock

Упражнения, о которых психолог и писатель Денис Букин рассказал во время онлайн-лекции в TikTok, развивают природную цепкость вашей памяти для повседневной жизни. Их можно делать каждый день.

ЧТО ТАКОЕ МЫШЦА ПРИПОМИНАНИЯ

Как обычно поступает человек, который что-то забыл? Например, когда он вспоминает, кто снимался в каком-то фильме. Лезет в интернет и быстро находит список актеров. Примерно так же происходит с героями книг, с информацией для учебы, со справочниками. Когда человек начинает первый раз что-то припоминать, ему очень тяжело. Он напрягается. У него возникает ощущение, как будто он вдруг задействовал мышцу, которая всегда была расслаблена. Он, может быть, даже не знал о ее существовании. Но это напряжение быстро проходит. Существуют упражнения, направленные на то, чтобы эту мышцу припоминания напрячь, развить и полагаться на нее.

Существуют упражнения, направленные на то, чтобы эту мышцу припоминания напрячь, развить и полагаться на нее. Фото: Shutterstock

УПРАЖНЕНИЕ 1: ПОСТРОИТЬ ВНУТРЕННЮЮ КАРТИНУ

Например, перед вами стол. Рассмотрите предметы, которые на нем лежат, потом закройте глаза и мысленно постройте в воображении картину, как выглядел этот стол. Открываете глаза и смотрите, чего не хватает. Можно проделать это упражнение несколько раз. Это упражнение можно делать практически везде. Едете в метро, перед вами сидят люди. Закрываете глаза и вспоминаете этих людей. Потом открываете глаза и сверяете картинку. Или вы встали из-за стола во время работы, подошли к окну, посмотрели, что находится за окном. Закрываете глаза и пробуете вспомнить, какие машины стояли на стоянке, какие люди шли. Упражнение дает эффект достаточно быстро. На него не нужно выделять дополнительное время.

УПРАЖНЕНИЕ 2: ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА ГЕРОЕВ

- Я проводил эксперимент с разными людьми. Спрашивал у них после просмотра фильма, как зовут героев, в каких отношениях они были друг с другом? Кто отец героя, мама героя? С кем они дружили, с кем враждовали? Оказалось, что людям довольно сложно вспомнить имена и отношения, - говорит писатель и психолог Денис Букин. – Зачастую в ответах имена героев заменяются именами актеров. Поэтому, чтобы потренировать память, после просмотра фильма или прочтения художественной книги попробуйте воспроизвести на листочке схему. Как звали героев, в каких отношениях они были. Сейчас многие мои книги покрыты интеллект-картами схем героев. Вот этот перевод образной интуитивно воспринимаемой информации в слова и язык, это довольно сильное напряжение для мозга и это очень сильно его развивает. Такое упражнение позволит вам по-другому смотреть фильмы, читать книги, больше запоминать и эффектно рассказать про увиденное и прочитанное.

Складывание пазлов также отлично тренирует память Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УПРАЖНЕНИЕ 3: ИЩЕМ ПРОПАЖУ

С каждым бывают ситуации, когда он что-то потерял. И каждый такой случай можно попробовать использовать для тренировки памяти и мышцы припоминания. Для этого нужно остановиться и вспомнить, когда вы последний раз использовали утраченный предмет. Смоделировать в своем воображении эту ситуацию потери солнцезащитных очков, например. Было солнечно. Вы представляете, как жарко было на улице, как ярко светило солнце, как вы заходите в комнату. Приходите с какой-то встречи, думаете об этой встрече. Снимаете очки. Куда вы могли их положить? Мысленно погружайтесь в ситуацию. Постепенно у вас возникает перечень мест, где могли остаться потерянные предметы. Или всплывает вся ситуация, в которой вы этот предмет потеряли. Обычно предметы, которые мы часто используем, теряются, когда мы отвлекаемся. Когда вы вспоминаете, что вас отвлекло, вы довольно легко вспомните, куда положили этот предмет или где он может быть.

Попробуйте припомнить, как звучат ваши любимые запахи Фото: Евгения ГУСЕВА

УПРАЖНЕНИЕ 4: ВСПОМИНАЕМ ЗАПАХИ

Попробуйте припомнить, как звучат ваши любимые запахи или запахи, которые запомнились из детства. Предположим, бабушка пекла блины. Какой это был запах? Или вы играли на стройке в детстве. Как там пахло? Запахи очень важны для памяти. Этот канал восприятия самый открытый и прозрачный для критики. Запах напрямую воздействует на эмоциональную память, на мозг и на глубинные структуры мозга. Через запахи легко вспоминать целые пласты своей жизни.

УПРАЖНЕНИЕ 5: ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Мы все чаще пользуемся навигаторами и даже не представляем, как пройти или проехать куда-то. Мы просто идем по стрелкам. И это очень ослабляет нашу пространственную память.

- А для мозга и психики, для всех функций человека свойственно такое правило: что не используется, то отмирает, - говорит писатель и психолог Денис Букин. – Если не использовать пространственную память, она не отмирает совсем, но развивается лень к ее использованию. Такое расслабление, как у человека, который мало ходит пешком. Ему тяжело ходить пешком даже на небольшие расстояния. Попробуйте представить, как вы идете на работу. Что вы видите слева, справа? Куда вы поворачиваете? Попробуйте описать это и простроить маршрут в своей голове, вращать в голове пространство, использовать воображение. Это запоминание карт и поворот карты в голове здорово развивает память и помогает развить интеллект.

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«Комсомолка» запустила первую серию онлайн-лекций о секретах мозга в популярном сервисе TikTok. Об удивительных возможностях и тайных ресурсах нашего мозга рассказывают ведущие ученые и популяризаторы науки нашей страны.

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