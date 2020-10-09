Заработала «горячая линия» по туристическому кешбэку

Позвонив на «горячую линию» #МыВместе, граждане узнают, как получить туристический кэшбек, путешествуя по России.

Общероссийский народный фронт при поддержке Фонда Росконгресс и ПАО «Ростелеком» снова запустил круглосуточную «горячую линию» для россиян, с помощью которой можно узнать о программе поддержки внутреннего туризма. Позвонив по номеру 8-800-200-3411 на «горячую линию» #МыВместе, граждане могут получить ответ, как вернуть денежный туристический кэшбек, путешествуя по России.

«Программа туристического кэшбека нашла отклик среди россиян. Об это мы регулярно узнаем в ходе общения с коллегами из правительств российских регионов. Однако у туристов возникает большое количество вопросов об условиях возврата денежных средств, о суммах и особенностях оформления кэшбека. Задача нашей горячей линии – работать как «единое окно» помощи для граждан и стать полноценным информационным, справочным и сервисным центром для тех, кто путешествует по нашей стране. Кроме того, Фонд Росконгресс, как социально ориентированный нефинансовый институт развития, в партнерстве с Ростуризмом и АНО «Национальные приоритеты» в этом году организовал специальный проект, посвященный туристическим возможностям российских регионов – «Куда поехать?». Уверен, что наша общая работа по популяризации туризма внутри нашей страны, выведет всю отрасль на новый качественный уровень», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«По итогам первого этапа программы туристического кешбэка на горячую линию ОНФ поступило много звонков. Правила для туристов сейчас несколько изменились. Мы понимаем, что у россиян будут возникать вопросы, поэтому приняли решение поддержать коллег из Ростуризма и снова открыть горячую линию для информирования и консультирования граждан по условиям участия. Самые основные изменения: теперь можно забронировать тур или номер в гостинице в любом регионе страны. Минимальная продолжительность поездки сократилась до двух ночей, максимальная выплата компенсации за путешествие по России увеличилась до 20 тыс. рублей. Стоимость тура не ограничивается. По условиям программы можно будет получить кешбэк в размере 20%, но не более 20 тыс. рублей за одну покупку. Я думаю, большой популярностью будут пользоваться туры выходного дня, это очень удобно. Даты действия программы захватывают новогодние праздники, поэтому уже сейчас можно начинать планировать как, и самое главное, где встретить новый год. Многие отели и туроператоры подготовили специальные праздничные программы. Купить тур или забронировать гостиницу можно с 15 октября по 5 декабря 2020г., а вернуться из поездки необходимо до 10 января 2021г», – сообщил эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков.

Кроме того, для информирования об условиях получения туристического кэшбека ОНФ совместно с Ассоциацией «Турпомощь» подготовили специальную графическую памятку с ответами на распространенные вопросы о программе лояльности. Напомним, россияне получили возможность оформить кэшбек на отдых внутри страны с 15 августа 2020 года.