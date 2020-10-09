Финал «Детской Новой волны»: Нашумевшая участница «Детского Евровидения» София Феськова заняла второе место

Победительницей "Новой Детской волны 2020" стала Анастасия Иванова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Крыму отгремела традиционная «Детская Новая Волна».

В числе конкурсантов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Дё, а также участница проекта «Ты супер!» на НТВ Виктория Желудкова.

Конкурс, как всегда, проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Филипп Киркоров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дима Билан Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В этом году юных исполнителей поддержали звезды: Филипп Киркоров, Зара, Дима Билан, Денис Клявер, Сосо Павлиашвили, гр. «Градусы», Лариса Долина, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Алсу, Dava, Председатель жюри – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

Игорь Крутой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По итогам работы жюри обладателем Первого места (приз – цифровое пианино) стала Анастасия Иванова (Россия). Второе место (приз – домашняя звукозаписывающая студия) заняла София Феськова (да, та самая девочка, которая будет представлять Россию на грядущем «Детском Евровидении») третье (приз - ноутбук) – Элен Бадалян (Армения).

Приз зрительских симпатий получила Анастасия Иванова (Россия). Специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого (запись авторской песни) был вручен Ксении Канн (Россия).

Финалисты "Детской Новой волны 2020". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Каждый финалист «Детской Новой волны – 2020» стал обладателем специального приза от МДЦ «Артек» - путёвки в «Артек» на 2021 год.

-Я счастлива, что приняла участие в «Детской Новой волне – 2020»! Это была моя мечта. И она воплотилась! Я запомнила каждое мгновение, проведенное в «Артеке» на «Детской Новой волне»! Спасибо большое уважаемым членам жюри за высокую оценку моего выступления. Я очень волновалась и старалась спеть достойно» - поделилась эмоциями Анастасия Иванова (Россия), занявшая на конкурсе первое место.

Лера Кудрявцева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ