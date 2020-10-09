«За две недели можем достичь 15 тысяч заражений в сутки»: прогноз ситуации с COVID-19 сделал врач-инфекционист

8 октября зарегистрирован самый большой прирост заражений в мире за все время пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За вчерашний и сегодняшний дни поставлены сразу два «коронавирусных» антирекорда. ВОЗ объявила, что 8 октября зарегистрирован самый большой прирост заражений в мире за все время пандемии: за сутки инфекцию обнаружили у 338 779 человек. А в пятницу, 9 октября, в России получено 12 126 положительных тестов на ковид. Это больше, чем было на самом пике эпидемии в нашей стране весной, 11 мая, когда за сутки заразились 11 656 человек.

Как будет развиваться ситуация дальше? Об этом мы спросили одного из ведущих российских специалистов по COVID-19, директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Георгия Викулова.

- Рост заболеваемости продолжится, пока не будут введены достаточно эффективные меры для сдерживания инфекции. Причем, эти меры должны не просто декларироваться, а соблюдаться, подчеркивает эксперт. Люди должны добросовестно и правильно применять средства индивидуальной защиты. Работодатели — действительно отправлять своих сотрудников из группы риска на удаленку. А не передавать данные в органы власти и заставлять людей все равно ходить на работу под угрозой увольнения (такие случаи известны).

Как показала практика, вносят свой вклад в скачок заражений и туристы, привозящие ковид из-за границы, отмечает Георгий Викулов. Далеко не все строго соблюдают правило о самоизоляции до получения итогов теста на коронавирус. И к тому времени, когда приходит положительный результат, уже успевают пообщаться и заразить других.

Люди должны добросовестно и правильно применять средства индивидуальной защиты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОБ ИММУННОЙ ПРОСЛОЙКЕ

Как известно, главное условие победы над коронавирусом – появление необходимой иммунной прослойки. То есть достаточного количества людей, невосприимчивых к ковиду, благодаря чему цепочка заражений будет прерываться и распространение инфекции в конце концов сойдет на нет.

- Сегодня в России размер иммунной прослойки порядка 30%. Конечно, такой процент не может обеспечить должной защиты. Но в некоторой степени все-таки вносит свой вклад в сдерживание распространения инфекции, - говорит Георгий Викулов. Также набирает обороты вакцинация от ковида. Хотя, нужно учитывать, что пока в масштабах страны это совсем небольшие цифры и окончательных подтверждений эффективности прививок еще не получено.

- С другой стороны, остается большое количество очень уязвимых людей с высокой угрозой тяжелых осложнений ковида (пенсионеры, люди с хроническими болезнями). Также появляются данные о случаях повторного заражения, - продолжает эксперт. - Плюс осенью идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, скоро похолодание, которое тоже внесет свои коррективы. При этом вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции даст преимущества тем людям, кто вовремя сделает прививки.

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ И РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИИ

- Специалисты Сбербанка построили прогноз на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели. И обнародовали результаты: если санитарные меры будут повсеместно игнорироваться, люди продолжат «праздник непослушания», то к 8 ноября мы можем достичь пика. На нем за сутки прибавится 23 325 новых заражений коронавирусом. Насколько реалистично это выглядит на ваш взгляд?

- Это все-таки пессимистичный сценарий. Теоретически он возможен, но склоняюсь к тому, что мы все-таки не дойдем до таких цифр. На пике, который, скорее всего, мы будем наблюдать в ближайшие одну — две недели, число заражений будет в пределах 15 тысяч в сутки. Выхода на плато, думаю, можно ожидать в пределах месяца-полутора, то есть до конца ноября. Подчеркну: все это при слаженной работе Роспотребнадзора, региональных властей и самих людей. Речь не идет просто о запретах, а о разумной организации ограничительных мер, направленных, в первую очередь, на защиту групп риска.

Остается большое количество очень уязвимых людей с высокой угрозой тяжелых осложнений ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВОПРОС-РЕБРОМ

Справится ли система здравоохранения?

В Москве и других регионах расконсервируют и вводят в строй временные госпитали на сотни и тысячи больничных коек. Но хватит ли нам врачей и медсестер, если заболеваемость будет расти такими темпами, сильнее, чем весной?

- Думаю, что российская система здравоохранения справится, - считает Георгий Викулов. - Не забывайте, что у нас есть еще ведомственная медицинская служба. Плюс есть положение, по которому даже частные медицинские центры могут быть мобилизованы для оказания медпомощи в условиях эпидемического подъема. Это запасной сценарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о масках от коронавируса: как выбрать и когда они на самом деле защищают

Что и как грамотно выбирать для защиты органов дыхания от коронавируса в разных ситуациях? «КП» собрала данные научных исследований и советы ведущих экспертов (подробности)

КСТАТИ

«Вторая волна коронавируса вызовет рост неврозов»: Психиатры рассказали, почему смертность от психических расстройств в Петербурге выросла почти на 500 процентов

Эксперты также пояснили, что коронавирус вызывает долгие неврологические расстройства, а изоляции – стресс и болезни (подробности)