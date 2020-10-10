Что общего у Ван Гога и Бритни Спирс? Психиатрический диагноз!

Мерилин Монро страдала пограничным расстройством личности Фото: кадр из фильма.

Мэрилин Монро: пограничное расстройство личности

На экране Мэрилин Монро обычно была веселой обворожительной девушкой, секс-бомбой, «глупой блондинкой». Как давно уже знают все, кто интересуется ее биографией, в жизни ситуация была другой - катастрофической. «Я всегда чувствовала себя так, будто я существо низшее… Я хуже всех, почему?» - типичная фраза из ее дневников. Постоянные депрессии, тревожность и нервные срывы она пыталась гасить амфетаминами (тогда это были разрешенные препараты), барбитуратами и шампанским. От этого становилось только хуже. Вспоминают, что Монро могла срывать съемку за съемкой - просто на них не приходила: запиралась в своей комнате и не отвечала ни на звонки, ни на стук в дверь. А иногда от комбинации таблеток и алкоголя становилась неадекватна: одну из сцен в фильме «В джазе только девушки» удалось снять только с 49-го дубля, потому что Монро не могла запомнить и произнести фразу «Где бурбон?» При этом после каждого неудачного дубля она плакала, и ей приходилось поправлять макияж.

В 2012 году научная журналистка Клодия Калб, изучив биографию Монро, поставила ей посмертный диагноз. «Ее симптомы включали ощущение опустошенности, сильнейшую эмоциональную неустойчивость, нестабильность в отношениях, импульсивность, которая привела ее к зависимости от наркотиков и самоубийству - все характеристики пограничного расстройства личности, как по учебнику». Впрочем, психиатрия - наука сравнительно молодая, и авторы разных учебников спорят, как описывать пограничное расстройство личности (сам этот термин появился лишь несколько десятилетий назад - кстати, уже после смерти Монро). Лечить это расстройство пытаются психотерапией и антипсихотиками.

Фрагмент из фильма "Зуд седьмого года" Фото: кадр из фильма

Кэтрин Зета-Джонс: биполярное аффективное расстройство

Раньше эта болезнь называлась маниакально-депрессивным психозом, при ней у пациента чередуются эпизоды эйфории и депрессии. При БАР I типа эйфория выражается в так называемой мании: человек чувствует необыкновенные (болезненные, с точки зрения окружающих) радость и энергию, может набрать кредитов и затеять кругосветное путешествие на паруснике, или раздать огромные суммы нищим. Или вообще вообразить себя таким же сильным и ловким, как голливудские герои, и пытаться прыгать с балкона на балкон… А вслед за этим обычно наступают эпизоды мучительной депрессии. БАР II типа (от него страдает, в частности, Кэтрин Зета-Джонс) помягче: вместо маниакальных фаз - гипоманиакальные, то есть человек просто исключительно здорово себя чувствует, ему хочется кутить, прыгать, валяться и брыкаться. Некоторые в таком состоянии подъема пишут великолепные стихи, блестяще сдают сессии… Но «расплачиваться» за это приходится опять же депрессией.

Кэтрин поставили диагноз в начале 2010 года, она тогда провела в психиатрической больнице пять дней. А открыто рассказала о своей болезни в интервью через полтора года, надеясь таким образом поддержать других страдальцев. Правда, обошлась без подробностей.

Вообще живых и мертвых знаменитостей с диагнозом БАР не перечесть: например, Захар Прилепин поставил его Сергею Есенину в недавней биографии поэта. Еще его получили, задним числом или при жизни, Джордж Гордон Байрон, Эдгар Аллан По, Эдвард Мунк, Густав Малер, Вирджиния Вулф, Винсент Ван Гог и Эрнест Хемингуэй. А уж в волшебном мире кино, среди нервных и впечатлительных артистов и режиссеров, больных не перечесть: диагноз БАР официально был поставлен Фрэнсису Форду Копполе, Стивену Фраю, Чарли Шину, Мелу Гибсону, Кэрри Фишер (во время одного из маниакальных эпизодов принцесса Лея из «Звездных войн» состригла волосы, сделала татуировку и без особых на то причин чуть не перешла в иудаизм), Вивьен Ли, Фрэнку Синатре, Жану-Клоду Ван Дамму. На эстраде тоже не все гладко - диагноз поставили певицам Сиа, Бритни Спирс, Мэрайе Кэри, Эми Уайнхаус, Селене Гомес.

Кэтрин Зета-Джонс в фильме "Западня" Фото: кадр из фильма

Леонардо ДиКаприо: обсессивно-компульсивное расстройство

ОКР - это не только Олимпийский комитет России, но и отвратительная болезнь, при которой пациент постоянно должен выполнять ритуалы, чтобы избавиться от мучительных тревожных мыслей. Классика жанра - обязательно переступать через трещины в асфальте (а если наступишь на них, случится что-то страшное, например, умрут родители). Но ОКР чрезвычайно многообразно: так, например, верующему больному могут приходить в голову богохульные мысли, а доброму человеку - садистские идеи, и чтобы избавиться от них, они моют руки… При этом пациент понимает, что на самом деле ритуалы - очень странные (мысли водой не смоешь), но все равно испытывает чудовищный дискомфорт, если их не выполнит. Часто больные одержимы порядком и все должны в буквальном смысле расставить по полочкам - иначе не будут находить себе места. Или смертельно боятся заражения, и опять же моют руки после каждого рукопожатия.

Это сложная и не очень хорошо изученная болезнь - у врачей нет единого мнения, откуда она берется. Она может протекать сравнительно легко и безобидно, а может довести до самоубийства. Один из самых ярких примеров пациента с ОКР - Говард Хьюз, предприниматель, кинопродюсер, эксцентричный миллионер, которого в «Авиаторе» играл Леонардо ДиКаприо. Сам актер страдал от ОКР в детстве: по нескольку раз входил в двери, а еще, заметив на улице жевательную резинку, которую кто-то выплюнул, обязательно должен был на нее наступить. Потом болезнь вроде прошла, но на съемках «Авиатора» ДиКаприо решил ее вспомнить, чтобы лучше вжиться в роль. И все вспыхнуло с новой силой. «Мои гример и ассистент говорили: «Боже, мы опять должны его ждать десять минут, потому что ему нужно вернуться и на что-то наступить, потом прикоснуться к двери, войти в нее, выйти и войти снова». Меня это сводило с ума. После съемок это продолжалось еще два месяца».

Леонардо ДиКаприо в фильме "Волк с Уолл-Стрит" Фото: кадр из фильма.

Футболист Дэвид Бекхэм - приверженец болезненного порядка. «Когда я вхожу в номер отеля, не могу расслабиться, пока не соберу все листки, брошюры и книги в номере и не положу их в ящик стола. Все должно быть идеально». Его жена Виктория рассказала, что если он открывает холодильник и видит там три банки с газировкой, одну сразу выбрасывает - потому что в «идеале» в холодильнике все предметы должны быть в четном количестве. Это уж не говоря о том, что все вещи в доме Бекхэм упорядочивает по цвету или типу, а обувь выстраивает безупречно стройными рядами. Это четкое выстраивание предметов в ряд характерно и для Джастина Тимберлейка. А его бывшая подруга Кэмерон Диас в молодости так боялась микробов, что бесконечно протирала все дверные ручки в доме, пока не стерла с них краску. А другая актриса, Джулианна Мур, все утро превратила в ритуал - сначала она должна была выпить ровно две чашки кофе, потом выйти из дома в определенное время, идти с определенной скоростью по определенному маршруту…Она не могла избавиться от мысли, что только это гарантирует ей удачный день (а нарушение правил обеспечивало тревогу и тоску). Только рождение детей положило этому ритуалу конец.

Кэмерон Диаз страдала страхами Фото: кадр из фильма

Джим Кэрри: депрессия

Депрессия - это не плохое настроение. Слова «Приободрись!», «Соберись, тряпка!» или «Подумай о тех, кому хуже, чем тебе!» тут не помогут. Дж. К. Роулинг, автор «Гарри Поттера», говорила, что объяснять, что такое депрессия, человеку, который ни разу от нее не страдал, очень трудно. «Это не печаль, это холодное отсутствие чувств, ощущение полной опустошенности». (Не случайно писательница придумала высасывающих душу дементоров - это один из самых ярких и удачных образов в литературе, описывающих большое депрессивное расстройство).

Джим Кэрри в фильме Эйс Вентура: Розыск домашних животных" Фото: кадр из фильма.

Комик Джим Кэрри рассказывал, что сражался с депрессией большую часть жизни. Страдая после второго развода, он сдался, пошел к психиатру и начал принимать антидепрессант прозак, который в Америке пользуется большой популярностью. «Надо каждый день вставать с кровати и говорить себе, что жизнь - хорошая штука. Я так и делал, хотя иногда это было очень тяжело». И даже звезда бесчисленного количества боевиков Дуэйн «Скала» Джонсон недавно признался, что долго страдал от жестокой депрессии: «[Душевная] боль была очень серьезной, она меня опустошала. Мне никуда не хотелось идти, ничего не хотелось делать - я просто все время плакал». Он рассказал, что его мать тоже страдала от депрессии, и когда он был подростком, на его глазах предприняла попытку самоубийства (причем потом ничего о ней не помнила). И говорил, что если бы не нашел внутреннюю силу, тоже мог бы стать потенциальным суицидником, как мать.