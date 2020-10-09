Иностранные боевики в Карабахе - миф или реальность?

Даже президента Франции Эммануэля Макрона достигли всплески информационных волн, что принесли с Кавказа сообщения о «боевиках-исламистах», воюющих в Карабахе на стороне Баку.

Но есть ли хоть одно прямое доказательство этому?

Похоже, наемники и добровольцы из разных частей света действительно прибывают в «горячий регион». Вот только чью сторону они занимают в конфликте?

ЧТО ДОНОСИТ РАЗВЕДКА

- В зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики запрещенных в России террористических организаций, - заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, речь идет о тысячах радикалов. Которые готовы участвовать в боевых действиях ради денег.

- Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только масштабом, но и новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из международных террористических структур, - цитирует слова Нарышкина пресс-служба СВР.

Он добавил, что в регион направляются боевики из запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад». А также из экстремистских курдских группировок.

На чьей стороне выступают наемники и кто оплачивает их услуги, не уточнялось.

Притом глава СВР предостерег об опасности вовлечения в конфликт боевиков.

- Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства. В том числе в Россию, - уточнил он.

КТО КУДА ВЫСТУПАЕТ

Попробуем разобраться, кто и куда, скорее всего, выступает.

Комментируя заявление Нарышкина, член комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана доктор юридических наук Низами Сафаров отметил: по достоверной информации, которой обладает азербайджанская сторона, вероятно участие курдских боевиков в конфликте на стороне Вооруженных сил Нагорного Карабаха.

- В начале июля 2020-го поступили сообщения о переговорах армянских эмиссаров с лидерами Рабочей партии Курдистана (ПКК) и Патриотического союза Курдистана. Шли уговоры на борьбу с «единым врагом» - в лице Турции и Азербайджана. И «переговорщики», по некоторым данным, получили добро на участие порядка 1,5 тысячи наемников в боях в Карабахе... - отметил Сафаров.

Что это может означать?

- Азербайджанская сторона проинформировала о факте таких переговоров представителей дипкорпуса, аккредитованного в Баку. Но предупреждение азербайджанской стороны проигнорировали. Напротив, в последнее время в информационное пространство вбрасываются новости о том, что якобы на стороне Азербайджана воюют боевики-террористы, - подчеркнул Сафаров. - Но это ничем не подтвержденные утверждения. Армия Азербайджана - самая мощная в регионе. Нет нужды привлекать дополнительные силы. Азербайджан еще 4 декабря 1997 г. присоединился к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой 4 декабря 1984 г., и ввел в национальное законодательство норму об уголовной ответственности за это деяние. А вот по информации на сайте ООН, Республика Армения не ратифицировала указанную Конвенцию. Так что понятно, где надо искать боевиков-террористов.

ЧТО ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ

Уместно привести и мнение президента Азербайджана на сей счет (фрагмент из интервью телеканалу ТРТ):

- У вас есть разведматериалы о внешних силах в Армении из Ливана и Сирии?

- Данные есть. Они обоснованны. Сейчас они уточняются. Мы как ответственное государство не касаемся этого в официальных заявлениях. Такие сведения имеются у медиа, политиков, политологов. Но мы должны подтвердить это. С самого начала у нас были разведданные о том, что в Нагорный Карабах переброшены террористы, которых там размещают и обучают.

- Какие это группировки?

- Были сведения о группировках Рабочей партии Курдистана. Мы поднимали этот вопрос на международных платформах. Они проходили обучение. Не исключено, что это происходит и сегодня. Я скажу об этом после того, как у меня на руках будут стопроцентные факты. Сегодня вероятность очень велика. Но в отличие от Армении и ряда других стран мы не озвучиваем информацию, не нашедшую 100-процентного подтверждения.

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

Что касается фактов относительно переброски боевиков с Ближнего Востока, то в сети появились видеосвидетельства этому.

Так, например, авторитетный политолог Фархад Мамедов опубликовал информацию о том, что один из армянских телеграм-каналов сначала опубликовал, а затем удалил призыв боевика с Ближнего Востока, который был облачен в новенькую форму армянской армии.

Хотя видео было удалено, следы его сохранились. Конечно, это доказательство можно считать косвенным, но все же, все же...

Кроме того, спецслужбы Азербайджана перехватили радиопереговоры курдских террористов, воюющих в Карабахе. На чьей стороне - вопрос риторический.

Имеются и свидетельства участия в боевых действиях на стороне непризнанной республики Нагорного Карабаха добровольцев из числа граждан других стран.

На все эти факты указывал и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Данные подтверждались и независимыми расследованиями таких СМИ, как российская «Новая газета» и британская ВВС.

В сети можно увидеть видеорассказ о членах международного байкерского клуба Armenia, на днях приехавших в страну из Ливана и США. Мужчины не прячут лица от камер, но вместо настоящих имен называют псевдонимы: Ракета, Грешник, Псих и Черный Ястреб.

…Грешник рассказывает, что не знал, чем конкретно может быть полезен. Пока он с товарищами покупает продукты и одежду для беженцев и развозит по домам. Но помогают они не только беженцам, но и воюющим в Карабахе. «Если понадобится, и воевать пойдем», - говорит один из байкеров.

ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ В КАРАБАХЕ

Интересно, что из-за военных действий авиасообщение в регионе ограниченно - но при том продолжают совершаться регулярные рейсы в армянскую столицу из Бейрута.

И это на фоне общего серьезного сокращения международного авиасообщения из-за карантина.

Кто летит на Кавказ в этих лайнерах с Ближнего Востока?

Читатель за пределами Кавказа, пожалуй, не очень-то понимает, что есть «армянский доброволец» (в том числе из числа граждан западных стран), который приходит сюда с оружием в руках.

А он - ну, наверное, вот такой, как Монте Мелконян, что родился в США, а погиб в Нагорном Карабахе 27 лет назад.

Монте «Аво » Мелконя н - национальный герой Армении, активный участник Карабахской войны, один из руководителей армянских сил в Нагорном Карабахе. Был членом боевой организации АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении. - Ред.), руководителем ASALA-RM (RM - революционное движение), участником гражданской войны в Ливане. Был известен под прозвищами «Абу-Синди», «Саро», «Тимоти Шон Мак-Кормак» (Timothy Sean McCormack) и «Командир Аво».

В 1996 году Монте Мелконяну посмертно присвоили высшее почетное звание «Национальный герой Армении»

В разгар гражданской войны в Ливане в 1978 году Мелконян прибыл в эту ближневосточную страну. Где вспыхнул братоубийственный конфликт местных армян с маронитами. Оборонял Армянский квартала от атаковавших его фалангистов маронитской партии Катаиб. Затем стал бойцом Армянского ополчения в Бурдж-Хамуде и два года участвовал в уличных боях с фалангистами.

Мелконян вступил в организацию, осуществлял операции в Риме, Афинах и помогал в подготовке «Операции Ван» в сентябре 1981 года (тогда боевики захватили турецкое консульство в Париже. - Ред.). Из-за разногласий, связанных с методами борьбы ASALA, Монте отделился от сторонников Акопа Акопяна и образовал новую фракцию ASALA-RM. В ноябре 1985 года Мелконян был арестован в Париже и приговорен к 6 годам тюрьмы. В начале 1989 года был освобожден и выслан в Южный Йемен.

Вот выдержка из книги его брата Маркара Мелконяна «Пути моего брата»:

- Боевики Арабо и Арамо столкнули в канаву на окраине деревни 38 пленных, среди которых были и мирные жители, включая женщин. Один из пленных вытащил гранату, спрятанную в забинтованной руке, и бросил ее под ноги своему охраннику Левону. При взрыве тому оторвало часть ноги. Солдаты Арамо и Арабо, страстно желавшие отомстить за смерть своего товарища, начали стрелять в пленных и добивать их ножами, всех без исключения. «Шрам» Эдо, один из пятерых ребят Патриотического отряда из Аштарака, облил нескольких раненых солдат бензином и бросил подожженную спичку...

Герман НИЗОВ

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