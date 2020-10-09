Кто такой Натан Аподака, ставший известным в ТикТок после видео на скейтборде

Натан Аподака стал известным в ТикТок после видео на скейтборде Фото: Кадр видео

Это было обычное будничное утро, когда Натан Аподака поехал на работу. Уже несколько лет он трудился на картофельном складе в Айдахо. Проехав несколько километров, его старенький автомобиль остановился – сел аккумулятор. Тогда Натан достал из багажника скейтборд, бутылку газировки, закрыл машину и поехал по трассе. А чтобы не было скучно, он снимал сам себя на телефон, произнося смешные фразы и распевая на смешной манер песни рок-группы Fleetwood Mac.

Добравшись до рабочего места, он разместил эти видео в ТикТок, отключил телефон и пошел грузить мешки с картошкой. Собственно говоря, так и началась слава Натана.

Его, казалось бы, незатейливое видео за считанные дни набрало несколько тысяч просмотров. Мужчина и сам не понимает, что именно зацепило пользователей Интернета.

- Когда выставлял видео в соцсеть, то подумал, если оно не наберет просмотров, то удалю его и забуду, - вспоминает Натан. – Но уже через пару дней оно набрало 27 миллионов просмотров! Фантастика просто!

До этого дня 37-летний мужчина жил более, чем скромно. У него не было ни квартиры, ни дома, вместе с мамой он ютился в доме на колесах, припаркованном на стоянке, денег едва хватало на еду. Но после успеха в ТикТок жизнь Натана стала меняться к лучшему.

Представители компании, чью газировку он пил на видео, подарили ему красный внедорожник и ящик напитка. В качестве вознаграждения за популярное видео соцсеть выплатила ему 10 тысяч долларов.

Таких денег Натан никогда не видел и сообщил, что часть подарит маме, а еще купит себе нормальное жилье со всеми удобствами, потому что жить как бродяге ему уже надоело.

Видео, снятое Натаном на дороге, до сих пор набирает тысячи просмотров. А это значит, что в скором времени Натан может рассчитывать на еще один гонорар.

Став в одночасье известным, Аподака стал больше времени уделять своим соцсетям. Тем более что на его страницу в Инстаграм теперь подписано более 1,5 млн. человек.