Как мультфильмы помогают со школьной программой

Учим английский

Если ребенок только начал учить английский язык, используйте каникулы, чтобы повторить первые выученные буквы, слова и фразы. Для этой цели отлично подойдет мультфильм "Английский язык для самых маленьких" , который знакомит с английским алфавитом и простыми словами. Примерно по такому же принципу построен и мультфильм "Учим английский с Ам Нямом", в котором симпатичный зеленый монстр дает детям несложные уроки. Ну а закрепить пройденный материал можно вместе с "Дашей-путешественницей": героиня этого познавательного мультфильма то и дело произносит разговорные английские фразы и предлагает детям их повторить. Ну а для тех, кто занимается не первый год, на IVI есть полностью англоязычный контент.

Осваиваем математику и геометрию

Для малышей, которые только осваивают счет, подойдет мультфильм "Чарли и цифры", главный герой которого, мальчик Чарли, попадает в королевство чисел. Изучить азы математики можно и с помощью мультсериала "Уроки от Пинги и Кроки". Например, в серии "10 конфет" наглядно показаны примеры с вычитанием. Ну а если вы хотите познакомить ребенка с главными понятиями в геометрии, в каталоге IVI легко найти мультфильм "Занимательная геометрия". Ребенок не только запомнит названия основных фигур и их характеристики, но и убедится, что геометрия есть в жизни каждого из нас и понять ее вовсе не так сложно, как кажется.

Изучаем историю

Используйте октябрьские каникулы, чтобы расширить рамки школьной программы! С этой задачей прекрасно справляется, например, мультфильм "Прогулки с динозаврами". Захватывающий сюжет о жизни в древнем мире в нем удачно сочетается с исторической достоверностью. Этому же принципу следовали и создатели документального анимационного 3D-сериала "Сказание о Крещении Руси", который доступно и грамотно рассказывает детям о значимых страницах в истории нашей страны. Ну а если вы хотите, чтобы ребенок больше узнал о легендах Древней Греции, IVI рекомендует яркий и красочный мультфильм "Геркулес", основанный на мифах о Геракле.

Экспериментируем

В серии "Магнит" мультсериала "Фиксики" Симка предлагает провести дома простые опыты с магнитом, чтобы понять, какие металлы и почему он притягивает. В "Смешариках: Пин-код" в эпизоде "Свет и Тьма" Пин изучает свойства света, а заодно убеждается, что к любым экспериментам нужно подходить ответственно. Наконец, в серии "Почему все падает вниз?" мультсериала "Дейзи и Олли" герои узнают о принципах гравитации. Эти и другие мультфильмы на IVI расширяют представления детей об устройстве мира и помогают найти ответы на самые неожиданные вопросы. А еще они побуждают ребенка быть исследователем и не бояться экспериментов - то, что нужно для активных и пытливых умов!