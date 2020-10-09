Если Путин попросил приехать для разговора, то лучше приехать

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Неожиданно выяснилось, что в современном мире все же не место красит человека.

Что можно выбрать президентом актера, сыгравшего в фильме про справедливого президента.

Можно выбрать президентом бизнесмена, потому что он совсем не похож на холеных политиканов из Сената и Конгресса.

Можно даже выбрать президентом красавчика-популиста с романтической лав-стори со школьной учительницей.

И все они будут называться главами какой-нибудь страны. И в окружающем мире будут относиться с почтением к их должности, но все призывы или осуждения - пропускать мимо ушей.

Оказывается, что и сегодня имеет значение не только количество ядерных боеголовок у страны и не только ее мощь экономики, а еще и такая странная вещь как авторитет политика.

Что его надо нарабатывать годами и даже десятилетиями. Договариваться и выполнять договоренности.

Сделать так, чтобы и враги, и друзья знали - его слово закон. И если он скажет, то можно и не подписывать ничего, все так и будет.

И тогда, имея за спиной весь этот путь, можно будет совершать почти невозможные вещи.

Например, останавливать войны, остановить которые не может весь остальной мир.

Просто призвать прекратить войну в Карабахе и пригласить к себе на разговор глав МИД Азербайджана и Армении. И они поедут. Не потому что боятся или любят российского президента, а потому что знают - надо ехать, в этом шанс для всех. В этом общая возможность выйти из тупика, не потеряв лицо.

Потому что если Путин просит, то лучше сделать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Раненых в Степанакерте журналистов вывезли в Москву правительственным бортом

В столице их ждали врачи (подробности)