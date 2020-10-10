«Либо я сыграю и выберусь, либо пойду домой и брошу футбол»: Кто такой Дамьен Ле Таллек

Дамьен Ле Таллек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре прошлого года полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что хочет получить российское гражданство. И вот почти спустя год это произошло. Футболист оформил все документы, и теперь он россиянин. Уехал из Украины из-за начавшейся войны, стал чемпионом Германии, почти не играв, а также русская жена и сын - «Комсомольская Правда» разбирается, кто такой Дамьен Ле Таллек.

Повторил историю брата, но во Франции карьера не задалась

У Дамьена Ле Таллека есть брат Антони, который также является профессиональным футболистом. Так вот два брата начинали одинаково – в академии «Гавра». Занятно, что даже амплуа у братьев были одинаковыми – нападающие.

«Когда мне было пятнадцать, я уехал из города [Пуасси, 32 км от Парижа – прим.ред.], где были все мои друзья. Может, я тогда ошибся, начиная с «Гавра». Однако там мне было хорошо», - рассказывал Дамьян в интервью sofoot.com.

После двух лет в «Гавре» футболист переехал в «Ренн». Но там у него не сложилось, несмотря на завоевание титулов с молодежкой. Всему виной стала смена тренера, которая не позволила молодому игроку заиграть за основу французского клуба. «До приезда Гая Лакомба мы с Яном М'Вилой в течение года тренировались с основой. Мы были в заявке на матчи, но я не играл. Затем приехал тренер Лакомб, который сказал нам в офисе, что мы больше не тренируемся с основой»

По словам Дамьена, именно Лакомб затормозил футбольное развитие игрока.

«Я хорошо провел четыре года в «Ренне», все было замечательно. Но случилась встреча с Лакомбом. Если бы он позволил мне играть, я бы очень долго оставался в клубе, потому что любил его»

Дамьен нашел себе русскую жену Кристину, и теперь у пары есть сын Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Травмы – главный противник Дамьена в Германии

Следующей остановкой футболиста стала Германия. У Ле Таллека заканчивался контракт с «Ренном», поэтому французы захотели его продать. Предварительно он мог переехать в Испанию, но «Валенсия», которая намеревалась заполучить 19-летнего Дамьена, испытывала финансовые проблемы. Итог – трансфер сорвался.

Тогда в борьбу за футболиста включились клуб из Германии. Претендентов было много, но выбор Ле Таллека пал на дортмундскую «Боруссию».

«Сначала я договорился с Валенсией, но у клуба были финансовые проблемы. Я ждал, но этого не произошло. Поскольку я устал ждать, приехало несколько немецких клубов. Я выбрал Дортмунд потому, что в нем играло много молодежи», - рассказывал футболист изданию sofoot.com.

С самого начала Дамьену доверяли и верили. Однако развернуть карьеру помешали травмы. Они же и похоронили шансы футболиста на частую игровую практику. В момент, когда Ле Таллек присоединился к основной группе, он сломал связку плеча на матче Кубка Германии и выбыл на четыре месяца. Несмотря на долго восстановление, тренер все равно верил в него. Однако уже через две недели он повредил мышцы паха, выбыл на месяц. Дамьен снова восстановился и был готов играть, но вновь травмы:

«За день до матча, в котором я должен был играть в основе, на тренировке прыгаю на угловой, и парень берет меня за руку. Плечо подпрыгивает. Мне снова нужно проделать вторую операцию, большую операцию с винтом. И это было через восемь месяцев. Я не вернулся до конца года»

В тот год Дамьен Ле Таллек стал чемпионом Германии вместе с «Боруссии» и всегда хорошо отзывался о тогдашнем тренер Юргене Клоппе.

«Либо я сыграю и выберусь, либо пойду домой и брошу футбол». В Украине Дамьен поменял позицию, но ушел из-за начавшейся войны

После таких неудач Дамьену нужно было как-то перезагрузиться. Ведь из-за травм его отправили из основы Дортмунда в «Боруссию II». Поиграв там сезон, он решил поехать в Украину, в «Говерлу». Но там было намного хуже, чем ожидал Ле Таллек.

«Если вы не сильны психически, вы можете отправиться домой через два дня. Потому что это уже не город, а деревня. Тренировочного центра не было, только одно поле. Катастрофа. Когда я там играл, я стоял перед выбором - либо я сыграю и выберусь, либо пойду домой и брошу футбол», - рассказывал футболист в интервью sofoot.com.

Дамьен нашел себе русскую жену Кристину, и теперь у пары есть сын Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно в «Говерле» Дамьен начал выступать в роли опорного полузащитника. Здесь все логично – когда нападающий играет в маленькой команде, то он не имеет много шансов на голы. Поэтому тренер поставил его в центр полузащиты, тем не менее 7 мячей он забил.

«С января 2014 года мне больше не платили. Так что я уехал на три месяца и не хотел возвращаться в клуб. Тренер звонил мне каждый день, президент обещал деньги, и я вернулся в апреле. Я закончил сезон в надежде вернуть свои деньги. Но мне не заплатили, - причина ухода Дамьена Ле Таллека из «Говерлы» - Когда в Украине началась война, многие клубы обанкротились. Клубы уехали из Донецка, потому что больше не могли там играть. Это был адский беспорядок»

Россия подарила Дамьену жену и сына

«У меня менталитет, который заставляет меня любить приключения. Это естественно. Я могу жить за границей», - именно это правило помогло футболисту поехать после Украины дальше. Следом была «Мордовия», в которой он провел 1,5 года.

«Для меня это было как в Украине. Я к этому уже привык. Я все равно нашел город лучше, чем тот, который был в Украине. Однако это маленький городок в России. Было холодно, -25 ° C. Мы тренировались на синтетике», - отзывался о своей карьере в «Мордовии» футболист.

Самое главное, что Россия зацепила француза. Он нашел себе русскую жену Кристину, и теперь у пары есть сын, имеющий двойное гражданство – французское и российское.

«Я в хорошей команде после того, как много боролся за последние три года. Я играл больше в обороне, поэтому моя статистика невысока. Я защищался большинство игр. Здесь обо мне много говорят, особенно журналисты, это просто потрясающе. Наконец-то мой футбол получил признание», - делиться впечатлениями футболист о карьере в «Црвене Звезде».

Дамьен Ле Таллек часто посещает Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Для меня было бы большой честью представлять Россию»

Дамьен Ле Таллек часто посещает Россию. Даже во время карантина из-за пандемии коронавируса футболист приехал сюда, к жене и сыну. В то время он жил в Подмосковье, выполняя тренировки на своем небольшом футбольное поле.

«Я люблю Россию, ее культуру, менталитет людей. Если Станислав Черчесов вызовет меня, я сразу отвечу на звонок, как только получу паспорт. Для меня было бы большой честью представлять Россию», - заявил футболист «Известиям».

И вот Дамьен получил гражданство России. Однако с игрой за сборную России могут возникнуть проблемы, потому что не соблюдены правила:

1) Ле Таллек должен был родиться в России,

2) Ле Таллек должен проживать в России 5 лет подряд,

3) У Ле Таллек должны быть родственники из страны – бабушки или дедушки. Ничего из этого у футболиста нет. Однако все равно Дамьен не раз заявлял, что ФИФА сможет пересмотреть решение.

Сможет ли Дамьен сыграть за России и нужен ли он?