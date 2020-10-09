Как выглядят собаки, которых учат определять коронавирус в московском аэропорту

Шалаек тренируют, чтобы они могли вычленять в потоке больных коронавирусом.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Вдоль петляющих дорожных развязок близь Шереметьево затерялась кинологическая служба «Аэрофлота». На псарне живут 70 необычных собак и один шакал. Большинство резвых собачонок здесь — его дети и внуки. Кинологи разводят шалаек — помесь шакала и лайки.
В шутку шалаек еще называют шабаками: шакал + собака.
Фото: Андрей АБРАМОВ
ИСКАЛИ ВЗРЫВЧАТКУ, А ТЕПЕРЬ КОВИД-ПАССАЖИРОВ
Это эксперимент советского кинолога Клима Сулимова. Шакалы дрессировке практически не поддаются, да и первое их потомство, смешанное с лайками, неидеально. Зато обоняние — острейшее. А благодаря генам ненецкой лайки они более не агрессивны к людям и стойко переносят холода. Правда, чтобы такой метис начал исполнять команды, надо еще раз скрестить потомство, чтобы от шакала там осталась лишь четверть.
Шалайку невозможно купить ни у одного заводчика.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Этот кинологический эксперимент едва не затерялся в истории. В 70-х его пытались использовать в МВД, когда в центральный СССР хлынул наркотрафик с юга. А потом было не до него, так что едва не потеряли всех особей. Купить их где-либо невозможно. Породу сохранили авиаторы. Теперь шалаек тренируют, чтобы они могли вычленять в потоке больных коронавирусом.
Пока что они научены определять взрывчатые вещества.
Фото: Андрей АБРАМОВ
— Конечно, их скрещивали не для того, чтобы искать ковидных, поскольку тогда не было такой проблемы. С 2001 года у нас возродили это поголовье. Наше основное направление — поиск взрывчатых веществ, — говорит начальник отдела кинологического мониторинга авиакомпании «Аэрофлот» Елена Батаева.
Острый нюх этим животным достался от шакалов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
КАК НАТАСКИВАЮТ СОБАК
В квадратной комнате на полу 12 банок, а внутри — сырая ветошь. В колбы закладывают целевое вещество и пустышки — так деликатно кинологи называют мочу человека. Институт Пирогова передал кинологам множество образцов анализов ковидных больных.
В банках образцы мочи больных пациентов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сама урина не заразна, «короны» в ней нет. Теория, на которой пытаются построить все исследование, гласит, что у зараженного изменяется биохимический состав всего и вся. Значит, шалайки с их уникальным нюхом могут это почуять.
На руках у кинолога первое потомство шакала. Сам отец-шакал позади в клетке.
Фото: Андрей АБРАМОВ
— Используем пробы мочи как наиболее чистый материал с отсутствием посторонних загрязнений в виде косметики, парфюмерии. Наши собаки очень быстро обучаются. Проблема в том, что нет какого-то определенного вещества. Собаки реагируют на изменение биохимии организма при этом заболевании, а они у каждого человека индивидуальные, — объяснила кинолог.
Так собак тренируют на поиск взрывчатых веществ.
Фото: Андрей АБРАМОВ
ВЕРДИКТ СПОСОБНОСТЯМ ШАЛАЕК БУДЕТ В ДЕКАБРЕ
Пока экспериментируют с 15 шалайками. Больше в России таких опытов не проводят. За рубежом есть аналоги, и результаты неплохие. В аэропорту Хельсинки прилетающих пассажиров просят протереть салфеткой шею, а затем дать понюхать образец овчаркам. Дело это добровольное. В Германии экспериментируют с образцами слюны, но до работы в поле пока не дошло. Детекция происходит моментально: стоит ищейке уловить знакомый флер, она тут же дает сигнал.
А это детский сад!
Фото: Андрей АБРАМОВ
— В лабораторных применениях она может работать практически весь день: зашла, вышла, отдохнула. В условиях аэропорта считается, что продуктивная работа животного — от 30 до 40 минут. Далее нужен отдых. В день шалайка может работать до восьми часов, но с перерывами, — поясняет Елена Батаева.
Рабочий день собаки длится восемь часов, но каждые 40 минут нужен перерыв.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Когда шалайки начнут посреди аэропорта указывать на пассажиров, дрессировщики не знают. Есть план: завершить эксперимент в декабре, а дальше решить — перспективно исследование или жизнерадостные собаки так и не научились опознавать пассажира с «короной».
Вот так, прогуливаясь среди пассажиров, пес должен определить больного.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В любом случае перед кинологами еще несколько вопросов, ответов на которые пока нет. Например, отличит ли шалайка больного гриппом от инфицированного COVID-19? Так ли силен их нос, чтобы из миллиарда запахов людских потоков уловить тот самый? Кинологи в своих питомцев верят и говорят, что в случае успеха готовы помогать и другим авиакомпаниям.
Шалайки очень непоседливы, поэтому кинологам нередко приходиться брать их на руки, чтобы успокоить.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Если к декабрю 2020 года собаки покажут, что научились различать больных «короной», то в аэропортах у них появится новая задача.
Фото: Андрей АБРАМОВ