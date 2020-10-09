5 вариантов досуга для школьников на “коронавирусных” каникулах

«Комсомолка» собрала список идей, чтобы помочь школьникам и их родителя ярко и с пользой провести время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с наступлением коронавируса московских школьников отправили на внеплановый двухнедельный отдых. Погода шепчет, но власти настоятельно рекомендуют москвичам по возможности оставаться дома и не посещать общественные места. Что может быть обиднее, чем оказаться домоседом на каникулах? «Комсомолка» собрала список идей, чтобы помочь школьникам и их родителя ярко и с пользой провести время.

СХОДИТЬ В ГОСТИ К ТИГРУ

Чтобы не киснуть дома без дела, можно отправиться на виртуальную экскурсию в музей или посетить онлайн-спектакль. Например, на портале «Культура.рф» можно найти всю классику, от «Юнона и Авось» до «Гамлета». Современные постановки и мюзиклы также доступны онлайн – например, цирковой мюзикл по мотивам Кэрроловской Алисы понравится даже младшим школьникам.

Если же такой досуг кажется слишком насыщенным, можно отправиться на виртуальную экскурсию в Московский зоопарк. Живая трансляция с веб-камер покажет, как ведут себя животные, когда нет посетителей – например, ночью и рано утром. А самые интересные моменты из жизни питомцев выкладываются на официальном Youtube-канале зоопарка.

Где найти:

Театральная классика

Современные постановки

Виртуальные экскурсии по музеям

Онлайн-трансляции из Московского зоопарка

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОДАРЕННЫМ РЕБЕНКОМ

Альтернативой привычным школьным урокам могут стать подкасты и лекции. Например, в приложении «Радио Arzamas» собраны целые коллекции подкастов на самые разные темы – начиная от тонкостей русского языка и истории революции 1917 года, и заканчивая классиками русской, шведской и американской литературы. В общем, всё то, что детям вряд ли расскажут на обычном уроке, да еще и так интересно. Для малышей тут же есть свой собственный подкаст, в котором обсуждают детские книжки и отвечают за самые важные вопросы – например, как вести себя со злобным учителем или что делать в случае ссоры с другом.

Тем школьникам, кого больше интересуют точные и технические науки, придется по вкусу ЛекториУм образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Здесь можно найти мини-курсы по математике и геометрии, познакомиться с нейролингвистикой и основами разработки вакцин – и всё это от ведущих учёных и исследователей российских университетов.

Нынешних выпускников, которые уже начинают присматриваться к вузам и подыскивать будущую альма матер, могут заинтересовать онлайн-курсы, которые сами вузы выкладывают для своих студентов и абитуриентов на платформе «Открытое образование». Так можно заочно познакомиться с преподавателями, а заодно понять, какие темы будут изучаться в рамках той или иной специальности.

Где найти:

Радио Арзамас

ЛекториУм

Открытое образование

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕПЕТИТОРОМ

Тем, кому в этом году предстоит сдавать ЕГЭ и ОГЭ, расслабляться не стоит даже на каникулах. Многие предпочитают обращаться за помощью к репетиторам, но, как минимум, к тестовой части любой школьник сможет подготовиться самостоятельно. Отточить свои навыки и научиться щелкать простые задания как орешки не повредит даже отличникам – чем быстрее справишься с этой частью экзамена, тем больше времени останется на то, чтобы спокойно разобраться с более сложными задачами или с эссе.

Для того, чтобы потренироваться решать задания с выбором нескольких вариантов или с коротким ответом, есть специальные онлайн-тренажеры. Например, подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам можно с помощью Яндекс.Репетитора. Здесь можно увидеть не только правильные и неправильные ответы, но и составить целый дневник подготовки. А для более серьезных тренировок есть отдельные порталы по другим предметам – например, «Решу ЕГЭ» с заданиями по математике.

Где найти:

Яндекс.Репетитор

Решу ЕГЭ

ЗАГОВОРИТЬ НА ЯЗЫКЕ ИЗ “ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ”

В изучении иностранных языков без учителя никак – зато те, кто уже начал его учить, могут использовать каникулы, чтобы потренироваться в грамматике и пополнить свой словарный запас. В общем, сделать всё то, до чего руки в обычное время не доходят! А вместо скучных и однообразных упражнений можно использовать специальные приложения, которые позволят делать всё то же самое в игровой форме.

Например, тем, кто только начинает изучать язык, хорошо подойдет приложение Duolingo. С его помощью можно учить английский, немецкий, французский и испанский языки, а задания разных типов не дадут заскучать и мотивируют на учебу. «Продвинутым» ученикам подойдет Lingualeo – это сервис по изучению английского языка, где есть специализированные курсы по подготовке к экзаменам, по грамматике и словообразованию, по деловому общению, и даже отдельный курс по английскому языку в «Игре престолов»! То-то учитель удивится после каникул…

Где найти:

Duolingo

Lingualeo

ПОЧИТАТЬ “ЗАПРЕЩЕННУЮ" ЛИТЕРАТУРУ

В конце концов, каникулы это или нет? Год выдался довольно стрессовым, так что отдохнуть никому не помешает. А чтобы отдых не стал опасным для здоровья, можно остаться дома и посмотреть интересные фильмы и сериалы – например, пройтись по списку из 100 фильмов для школьников, составленным Министерством культуры.

Если же на совместный просмотр нет времени, можно предложить ребенку почитать что-нибудь – например, из списка 100 книг для школьников, который на удивление мало пересекается со школьной программой. После прочтения книжек из этого списка дети точно заговорят цитатами из Ильфа и Петрова и начнут смеяться над шутками взрослых, которые раньше не понимали.

Где найти:

100 фильмов для школьников.

Список 100 книг для школьников.