Раненые в Карабахе журналисты прилетели в Москву

Раненых в Степанакерте журналистов вывезли в Москву правительственным бортом Фото: Елена КРИВЯКИНА

Пострадавшие в Карабахе россияне прилетели в Москву, сообщил корреспондент KP.ru с борта самолёта.

Члены правительственной делегации уступили им свои места в первом салоне самолёта.

Ранее сайт KP.ru сообщал, в пятницу, 9 октября, в Москву вывезли правительственным бортом раненых в Степанакерте журналистов Гранта Баладьяна и спецкора портала "Офицеры России" Левона Арзанова. кроме того, в Ереван был доставлен журналист Юрий Котёнок. Ранее он впал в кому, поэтому транспортировать его правительственным бортом невозможно.