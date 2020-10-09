Раненых в Карабахе журналистов доставили в Москву спецбортом по личному распоряжению Мишустина

Самолет специального летного отряда "Россия" в аэропорту. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 9 часов вечера в правительственном терминале Внуково-2 приземлился спецборт специального летного отряда «Россия», следовавший из Еревана. На его борту находились члены правительственной делегации, журналисты правительственного пула, а также два журналиста, раненые в Нагорном Карабахе.

Из Еревана их могли вывезти спецбортом только по личному распоряжению премьера Михаила Мишустина.

Напомним, в пятницу в Ереване премьер участвовал в заседании Евразийского межправсовета.

Военкора портала «Офицеры России» Левона Арзанова и Гранта Баладьяна, который сопровождал в Степанакерте группу корреспондентов, в аэропорт Еревана привезли на скорой. Еще один журналист Юрий Котенок остался в больнице в Ереване. Он находится в коме. Вывезти в Москву правительственным бортом его не могли, потому что не позволяли условия перевозки.

Журналистов из Еревана могли вывезти спецбортом только по личному распоряжению премьера Михаила Мишустина. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Вначале Левона Арзанова и Гранта Баладьяна разместили во втором салоне спецборта вместе с правительственным пулом журналистов. Но потом по распоряжению вице-премьера Алексея Оверчука, летевшего в составе делегации, журналистов перевели в первый салон. Члены правительственной делегации уступили репортерам свои места, а сами пересели во второй салон. Во время полета Левон Арзанов и Грант Баладьян спали. Из самолета они вышли первыми. У трапа их поджидали два реанимобиля медицины катастроф.

Корреспондент «Комсомолки» успела попрощаться с Левоном Арзановым через стекло реанимобиля. Он помахал рукой и машина реанимации тронулась с места.

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