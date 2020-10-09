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Политика

Раненых в Карабахе журналистов доставили в Москву спецбортом по личному распоряжению Мишустина

У трапа их встречали реанимобили медицины катастроф
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Самолет специального летного отряда "Россия" в аэропорту.

Самолет специального летного отряда "Россия" в аэропорту.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 9 часов вечера в правительственном терминале Внуково-2 приземлился спецборт специального летного отряда «Россия», следовавший из Еревана. На его борту находились члены правительственной делегации, журналисты правительственного пула, а также два журналиста, раненые в Нагорном Карабахе.

Из Еревана их могли вывезти спецбортом только по личному распоряжению премьера Михаила Мишустина.

Напомним, в пятницу в Ереване премьер участвовал в заседании Евразийского межправсовета.

Военкора портала «Офицеры России» Левона Арзанова и Гранта Баладьяна, который сопровождал в Степанакерте группу корреспондентов, в аэропорт Еревана привезли на скорой. Еще один журналист Юрий Котенок остался в больнице в Ереване. Он находится в коме. Вывезти в Москву правительственным бортом его не могли, потому что не позволяли условия перевозки.

Журналистов из Еревана могли вывезти спецбортом только по личному распоряжению премьера Михаила Мишустина.

Журналистов из Еревана могли вывезти спецбортом только по личному распоряжению премьера Михаила Мишустина.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Вначале Левона Арзанова и Гранта Баладьяна разместили во втором салоне спецборта вместе с правительственным пулом журналистов. Но потом по распоряжению вице-премьера Алексея Оверчука, летевшего в составе делегации, журналистов перевели в первый салон. Члены правительственной делегации уступили репортерам свои места, а сами пересели во второй салон. Во время полета Левон Арзанов и Грант Баладьян спали. Из самолета они вышли первыми. У трапа их поджидали два реанимобиля медицины катастроф.

Корреспондент «Комсомолки» успела попрощаться с Левоном Арзановым через стекло реанимобиля. Он помахал рукой и машина реанимации тронулась с места.

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