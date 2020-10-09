Глава Минстроя оценил новую площадь в башкирском Ишимбае, реконструированную за 144 млн рублей

Глава Минстроя оценил новую площадь в башкирском Ишимбае. Фото: minstroyrf.gov.ru

Глава Минстроя России Владимир Якушев посетил башкирский город Ишимбай, где 9 октября после комплексной реконструкции открыли площадь имени Ленина.

Деньги на реконструкцию были найдены благодаря участию Ишимбая в проекте «Городская площадь. Перезагрузка». В 2019 году план реконструкции площади Ленина получил высокую оценку во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На реализацию идеи из казны выделили 85 миллионов рублей. Оставшиеся 40 миллионов привлекли во время реализации других нацпроектов.

Новую площадь открыли в Ишимбае. Фото: minstroyrf.gov.ru

В итоге жители Ишимбая получили современную зону для отдыха, с амфитеатром, выставочным павильоном и фонтаном, символизирующим нефть.

К благоустройству визитной карточки города муниципальная команда подошла комплексно: одновременно с пешеходной частью площади обновили сквер, отремонтировали прилегающие территории и культурные объекты.

Местные жители тоже не остались в стороне, они активно участвовали в благоустройстве любимого места отдыха.

На торжественное событие в город приехал глава Минстроя Владимир Якушев. Фото: minstroyrf.gov.ru

Осматривая площадь министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев отметил, что опыт Ишимбая является ярким примером, «когда за счет грамотного подхода к освоению бюджетных средств из различных уровней достигается синергетический эффект».

- Президент России именно так и сформулировал задачу, что наши малые города и исторические поселения должны преображаться и менять свое лицо по инициативе тех людей, которые в них живут, - подчеркнул Владимир Якушев.

Вместе с главой Минстроя на открытии присутствовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Губернатор отрапортовал, что уже 16 региональных городов и крупных райцентров стали победителями грантов на благоустройство.

Реконструкция городского пространства обошлась в 144 млн рублей. Фото: minstroyrf.gov.ru

- К 2024 году мы преобразим наши города и села. Скоро в Ишимбае появится еще одно общественное пространство – проектируется площадь в честь первооткрывателей башкирской нефти. К 2022 году она преобразится, - отметил Радий Хабиров.

Башкортостан уделяет большое внимание реконструкции небольших городов. Благодаря усилиям властей, создаются условия для комфортной жизни: ремонтируются дороги и тротуары, приводятся в порядок дворовые территории. Местные жители не спешат уехать со своей малой родины, появляется новый бизнес и новые рабочие места.