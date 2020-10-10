Революция в Киргизии, последние новости на 10 октября 2020: что сейчас происходит в стране

Участники митинга молятся на площади в центре Бишкека. Фото: REUTERS

ПОКУШЕНИЯ: ПИСТОЛЕТЫ И КАМНИ

После двух суток относительного спокойствия в столице Киргизии Бишкеке снова вспыхнули беспорядки. На этот раз схлестнулись сторонники разных политиков. На площади Ала-Тоо накануне днем проходил митинг, на который пришли люди, поддерживающие экс-президента страны Алмазбека Атамбаева (его после бунта 5 октября выпустили из СИЗО - сидел за коррупцию), а также Омурбека Бабанова, который в начале 2010-х был премьером. В это время на Старой площади митинговали сторонники бывшего депутата Садыра Жапарова (его тоже вытащили из тюрьмы, сидел за захват заложников и организацию несанкционированных митингов). В какой-то момент две большие группы оппонентов пошли друг другу навстречу.

Итог:

- Неизвестный из толпы обстрелял из пистолета машину Атамбаева. Экс-президент потом показывал на камеру вмятины от пуль на дверях бронированной машины.

- Позже стало известно, что машину Бабанова тоже обстреляли.

- Один из кандидатов на пост технического премьера Киргизии (руководителя страны на случай отставки президента) Тилек Токтогазиева доставлен с площади в больницу - ему попали в голову камнем.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Фото: REUTERS

А ЧТО ПРЕЗИДЕНТ?

Де-юре президентом Киргизии по-прежнему остается Сооронбай Жээнбеков. Вчера он подписал Указ о том, что в Бишкеке вводится чрезвычайное положение. Режим должен был начаться в пятницу, в 20:00 по бишкекскому времени, и продлиться до 21 октября. Также в столице Киргизии по ночам будет действовать комендантский час.

Однако депутаты местного парламента заявляют, что указ не может вступить в силу, если не принят парламентом.

Тем не менее накануне вечером в Бишкек вошла колонна БТР. Сообщается, что военные будут следить за соблюдением комендантского часа.

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

С совместным заявлением выступили президенты соседних центральноазиатских государств - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

«Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране, - говорится в тексте заявления. - Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее».

Впервые с начала беспорядков на ситуацию в Киргизии обратила внимание ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

«Мы призываем всех политических лидеров и граждан Кыргызстана воздержаться от насилия и действовать в интересах поддержания стабильности в стране», - говорится в заявлении организации.