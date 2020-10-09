Трамп назвал последователей движения «Черные жизни важны» расистами и марксистами

Трамп назвал BLM движением расистским и марксистским. Фото: REUTERS

Дональд Трамп не теряет времени на больничном. Он дал двухчасовое интервью Рашу Либмо.

Лимбо, анонсируя звонок Трампа в прямой эфир своей радиопрограммы, настаивал на том, что это будет самым длинным радиошоу в истории президентских выборов с участием одного из кандидатов.

Одним из самых провокационных высказываний Трампа в рамках этого разговора, широко обсуждаемых сейчас чуть ли не на всех телевизионных каналах США, а также в соцсетях, стала его оценка движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»).

Трамп назвал BLM движением расистским и марксистским.

- Оно сеет разделение между черными и белыми, и всеми остальными. И это очень плохо для черных.

Программа длилась два часа, и Трамп все равно продолжал что-то говорить, когда в эфире уже звучала финальная отбивка шоу.

Лимбо и Трамп всегда выражали свое восхищение друг другом. Ранее президент наградил скандального радиоведущего Президентской медалью Свободы.

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