Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 октября, в Москве стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию 2020 года. Самое интересное - на одном льду будут биться за победу звезды из команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Против Александры Трусовой и Станиславы Константиновой выставлены Дарья Усачева и Камила Валиева. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 года.

Кто выйдет на старт у женщин в короткой программе на втором этапе Кубка России 2020 в Москве

На этап Кубка России заявлены: Алина Забора, Вита Карева, Арина Онищенко, Анна Сидорова, Мария Талалайкина, Камила Валиева, Станислава Константинова, Александра Трусова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Валерия Шульская.

Стартовый порядок фигуристок будет определен после завершения утренней разминки спортсменок на льду.

Прямая видеотрансляция короткой программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 среди женщин

Старт соревнований намечен на 15.20 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 15:50 и на сайте Первого канала с 15:20. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.