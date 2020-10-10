Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 10 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Стенд с флагом НКР в Степанакерте. Фото: REUTERS

То, что президенту России Владимиру Путину удалось посадить глав МИД Азербайджана — Джейхуна Байрамова и Армении — Зограба Мнацаканяна за стол переговоров в Москве - хороший знак. У конфликта в Нагорном Карабахе появился реальный шанс на урегулирование. Но пока шли переговоры, маневры в Закавказье не прекращались.

БАКУ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ

"Нет вопроса статус-кво. Мы изменили его на поле боя. Нет линии соприкосновения, мы прорвали ее. Это - наша историческая победа!", - заявил в свое блоге президент Азербайджана Ильхам Алиев.

От также добавил, что его армия "освободила от оккупации поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур".

Азербайджан. Похороны солдата, погибшего в ходе карабахского военного конфликта. Фото: REUTERS

В ЕРЕВАНЕ

В Армении опровергли взятие азербайджанскими военными поселка Гадрута. Местные жители и журналисты стали выкладывать в социальные сети свежие фотографии из этого городка.

"Сейчас нахожусь в Гадруте и вижу только армян", - написал в сети представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян также подтвердила, что "оперативно-тактическая ситуация в Карабахе осталась неизменной".

МИНИСТРЫ ДОГОВОРЯТСЯ

Раненых в карабахском храме российских журналистов вывезли бортом специального летного отряда "Россия". Левон Арзанов и Грант Баладьян будут проходить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского. Их состояние стабильное. За жизнь российского военного эксперта Юрия Котенка борются врачи в Ереване. Журналистское сообщество внимательно следит за спасением коллеги.

Президенты Азербайджана и Армении подбадривают своих руководителей внешнеполитических ведомств, которые находятся на переговорах в Москве. Ильхам Алиев заявил, что переговоры в Москве "последний шанс для Еревана пойти на урегулирование конфликта и уйти с территорий Карабах мирным путем", а Армен Саркисян выразил уверенность, что министрам удастся "остановить гуманитарный кризис в Карабахе, где под угрозой оказалось гражданское население".