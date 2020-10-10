Протесты в Белоруссии, последние новости на 10 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 10 октября 2020 года Фото: REUTERS

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Сегодня состоялось совещание главы государства по актуальным вопросам.

Лукашенко высказался о студентах, участвующих в акциях протеста: «Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам». И в целом поставил перед правительством первоочерёдную задачу - работать с той частью населения, которая находится между властью и оппозицией"

Лукашенко рассказал, что «Тихановская плакала у меня на шее», прося выпустить ее из Белоруссии в Литву к детям.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня пообщался по телефону с Жозепом Боррелем (представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности).

ОППОЗИЦИЯ

Адвокаты Максима Знака подали обращение в ООН по поводу его необоснованного, как они считают, задержания.

Оппозиционному политику Анатолию Лебедько, задержанному вчера, дали 15 суток.

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что не смотря на санкции ЕС «большинство ответственных и серьезных членов сообщества против того, чтобы сжигать мосты».

В Брюсселе обсудили план дипломатического присутствия ЕС в Минске. Готовится новый пакет санкций против белорусских чиновников.

Румыния отозвала посла в Беларуси для консультации. Это уже девятая странно за последние дни.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Днем люди выстроились в цепь солидарности возле парка Челюскинцев.

В Гомеле снова задержали журналистку. На этот раз обвинения по административной статье предъявили Ларисе Щиряковой.

Известный баскетболист Егор Мещеряков покинул пост вице-председателя Федерации баскетбола Республики.

Егор не единожды был замечен на митингах и акциях протеста.

За свою активную гражданскую позицию был освобожден от должности почётный консул Республики в Клайпеде Николай Логвин.