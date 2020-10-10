Дисциплина, звёзды и выход на ЧМ: что нужно знать о сборной Турции перед матчем с Россией?

Все подоплёки перед игрой сборной России с Турцией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сборная России готовится провести два поединка в рамках Лиги Наций против Турции и Венгрии и укрепить свои позиции на первой строчке в группе. Подопечные Черчесова уже успели заработали три очка с сербами и венграми в текущем розыгрыше турнира, наколотив в каждом матче по три гола.

11 октября наши парни выйдут на поле ВТБ Арены, где сразятся с крепкой сборной Турцией. Узнаём чуть больше о нашем сопернике, его сильных сторонах, истории противостояния России и Турции и кто у Черчесова пойдёт в бой на этот раз.

Без Джикии и Гилерме: с кем идут в бой против Турции наши парни?

Главные потери перед контрольной игрой против Шведов - Джикия и Гилерме, чьи тесты на коронавирус дали сомнительные результаты. Накануне официальной игры против Турции хорошая новость - у Джикии тест отрицательный. Правда у голкипера подтверждена повышенная температура.

Джикия - защитник номер один в сборной, и предыдущий матч против шведов, когда оба мяча были забиты после ошибки игроков оборонительной линии, это доказал. Первый гол «привёз» спартаковец Кутепов, показав насколько важна практика в клубном футболе. По этому показателю с Джикией конкурировать очень трудно. Какая альтернатива? Загадка от Черчесова в лице Семёнова, Кутепова, Кудряшова, дозаявленного Беляева и новичка Жирова.

Гилерме не железобетонный, но основной голкипер в рамке сборной. Хотя предыдущий созыв на игры Лиги Наций показал, что и Антон Шунин вполне справедливо претендует на этот статус. Главная неожиданность по вратарской позиции - вызов основного голкипера молодёжной сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Впрочем, это вынужденная замена Гилерме. Зная подход главного тренера сборной, Сафонов, скорее, притрётся к атмосфере в команде, чем к рамке ворот ВТБ Арены.

Со шведами дебютировали Мостовой и Соболев. Спартаковский нападающий даже отметился первым голом за сборную, но на вряд ли мы увидим Андрея и Александра с турками с первых минут. Ионов и Дзюба безоговорочно игроки стартового состава на позициях правого хавбека и центрфорварда.

Турецкий облик: против кого предстоит играть?

Турки - наши футбольные соседи по многим рейтингам и показателям. В 2008-м мы делили с ними третью строчку на Евро, сейчас - группу в Лиге Наций, которые формируются исходя из уровня команд. То есть наш уровень футбола со сборной Турции вполне сопоставим.

Турки с приходом на тренерский мостик тренера Шенола Гюнеша стали весьма дисциплинированной в обороне командой. Минимум пропущенных за всю квалификацию на Евро 2020 голов, - всего три. Это лучший показатель наравне с бельгийцами.

Оппоненты сборной России имеют в составе футболистов, которые играют в лучших чемпионатах Европы, а главными звездами этой команды можно считать игрока «Милана» Хакана Чалханоглу - он, правда, не помог своей сборной в последней товарищеской игре с Германией - и Дженгиза Ундера из «Лестера». Также у турков есть представители «Шальке-04», «Лилля» и «Ювентуса».

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов имеет контакт с турецким «Антальяспором», а его одноклубниками являются Нури Сахин и Лукас Подольски, и это тоже отличительная черта турецкого чемпионата. Во многих командах играют немолодые, но звёздные игроки. К этому можно относиться по-разному, но у таких мастеров есть чему поучиться.

История противостояния

Играть с Турцией мы не только любим, но и умеем. С 94-го года сборная России шесть раз встречалась с турками и ни разу не проигрывала им, лишь дважды завершая матчи ничьей.

Турция была соперником сборной Черчесова и в предыдущем розыгрыше Лиги Наций. Тогда наши оппоненты набрали лишь три очка и заняли последнее место в группе с Россией и Швецией. Наши парни набрали семь наравне со скандинавами, но проиграли им по дополнительным показателям. Турки тогда дважды нам проиграли - 2:1 и 2:0.

Главные подоплёки: отборочные на ЧМ-2022 и выход в Лигу А

Перед очным противостояние России и Турции следует обратить внимание на рейтинг европейских стран ФИФА. После поражения от шведов, мы опустились на 20-ю строчку, турки - 18-е. Присутствие в двадцатке лучших стран Европы даёт право на посев во второй корзине на жеребьёвке отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. Это значит, что сборная России имеет шансы стать у себя в группе отборочного турнира не третей, а второй по силе сборной и получить в соперники не две, а одну команду номинально сильнее себя.

Таким образом, матч с Турцией приобретает не только турнирное значение в Лиги Наций, а переносится на поле побольше. Победа в очной встрече позволит команде Черчесова подняться на одну строчку в рейтинге УЕФА и вплотную приблизится к туркам.

Не стоит забывать и непосредственно про группу Лиги Наций. Наша сборная является лидером группы 3 в Лиге В. В первых двух матчах наши парни одолели сербов - 3:1 и венгров - 3:2, показав добротную атакующую игру. Первая строчка в группе гарантирует выход в Лигу А, где ждут более серьёзные и статусные соперники и главный приз – шанс выйти на Чемпионат Мира без отбора.