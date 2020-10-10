Трехсторонние консультации по перемирию в Нагорном Карабахе завершились

Главы внешнеполитических ведомств прибыли в Москву по приглашению Владимира Путина Фото: REUTERS

Трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Нагорном Карабахе завершились спустя 11 часов переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Армения и Азербайджан согласовали совместный документ, в котором содержатся четыре важных пункта для каждой из сторон:

1. Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями с Международного Комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованны дополнительно.

3.Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступает к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.