Азербайджан и Армения в Москве договорились прекратить войну

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах переговоров Фото: REUTERS

10 часов продлились переговоры трех министров иностранных дел - России, Азербайджана и Армении, о прекращении войны в Карабахе. Главы внешнеполитических ведомств двух стран по приглашению Владимира Путина прилетели в Москву, чтобы найти наконец устраивающий всех вариант прекращения кровопролития.

Переговоры получились сверхдолгими и сверхзакрытыми от прессы, но при посредничестве Сергея Лаврова Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов все же смогли согласовать короткое, но емкое итоговое заявление.

Его зачитал журналистам глава МИД России, это заняло всего одну минуту.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян Фото: REUTERS

- Стороны согласились о нижеследующих шагах, - начал перечислять пункты документа Лавров:

1) Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста.

2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;

4) Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Никаких пресс-конференций или заявлений для прессы не последовало.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов Фото: REUTERS

- Я надеюсь, вы адекватно отразите итоги нашей сегодняшней работы, - закончил Лавров.

Трехсторонние переговоры продолжались более 10 часов Фото: REUTERS

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