Перемирие в Нагорном Карабахе: О каких условиях договорились Азербайджан и Армения 10 октября 2020

Трехсторонние консультации по перемирию в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Ранним утром 10 октября появились сообщения о заключении перемирия в Нагорном Карабахе: после 10-часовых трехсторонних консультаций в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня.

В российскую столицу министров иностранных дел конфликтующих государств пригласил президент Владимир Путин. Долгие переговоры проходили с участием главы дипломатического ведомства России Сергеем Лавровым. При его посредничестве Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов смогли согласовать короткое заявление, в котором содержится четыре важных пункта для каждой из сторон.

Во-первых, Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными военнослужащими и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Осуществляться это будет при посредничестве и по правилам Международного комитета Красного Креста.

В согласованном сторонами документе отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно чуть позже.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян Фото: REUTERS

Стороны нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступили к субстантивным переговорам на основе базовых принципов урегулирования конфликта для скорейшего достижения мира.

При этом Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов Фото: REUTERS

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской ССР. В 1992 году политическое противостояние между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию переросло в открытый вооруженный конфликт. Все эти годы военные конфликт пытались урегулировать с помощью переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ситуация вновь резко обострилась в конце сентября этого года. Территория Карабаха подверглась обстрелам, среди пострадавших и погибших числятся как военные, так и мирные жители. Баку и Ереван активно обвиняли друг друга в боевых действиях и наступлении, позже стороны опровергали заявления друг друга. Власти России, США и Франции неоднократно призывали стороны противостояния прекратить вооруженные столкновения, чтобы избежать жертв, и решить конфликт мирным путем.

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