Россия осталась без зарубежных вакцин от гриппа — работают ли отечественные прививки

Выбор прививок у нас в стране в нынешнем сезоне меньше, чем обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спрос на вакцины от гриппа во всем мире в этом году просто беспрецедентный, говорят эксперты. Кто-то считает, что такие прививки могут в некоторой степени повысить защиту от коронавируса. Научных подтверждений этому на сегодня нет, зато точно известно, что при одновременном заражении гриппом и ковидом инфекция протекает намного тяжелее. Поэтому вакцинация от гриппа как никогда актуальна.

В то же время выбор прививок у нас в стране в нынешнем сезоне меньше, чем обычно. Сейчас не доступны зарубежные вакцины (в прошлом и предыдущих годах это были французский «Ваксигрип» и голландский «Инфлювак»). «КП» выяснила у специалистов возможные причины их отсутствия, а также перечень вакцин, которые можно получить сегодня. Продолжаем разбирать важные вопросы о безопасности и эффективности существующих прививок от гриппа.

РАБОТАЮТ ЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ВАКЦИНЫ

Во время государственной прививочной кампании от гриппа, которая стартовала в сентябре, в большинстве регионов России жителям предлагают бесплатные отечественные вакцины Совигрипп и Гриппол Плюс.

- Мы знаем, что Совигрипп и Гриппол Плюс содержат в 3 раза меньше антигенов, чем импортные вакцины (поясним: антигены в вакцинах - это, по сути, активные действующие вещества, на которые организм реагирует выработкой иммунитета. - Ред.). Это неплохая экономия. Оправдывается эта чистой воды жадность добавлением иммуномодуляторов (препаратов с неизвестным профилем эффективности и безопасности, но с большей вероятностью вредных, чем полезных). Якобы они усиливают иммунный ответ, и меньшего количества антигенов тоже должно хватить. Это безосновательное заявление, потому что никаких добытых в обширных исследованиях доказательств этому нет. Мы не знаем, какова эффективность этих вакцин, но хуже, что мы не можем быть уверены в их безопасности, - пишет на своей странице в соцсетях врач-педиатр, специалист по доказательной медицине, автор телеграм-канала «Федиатрия» Федор Катасонов.

Другие врачи не столь категоричны.

- До тех пор, пока не появился Ультрикс Квадри, мы применяли Совигрипп, - рассказывает врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Анна Кулинкович. – Да, он немного уступает по составу. В нем действительно меньше количество антигенов и добавлен иммуностимулятор. Несколько лет назад были небольшие исследования, которые показали, что уровень иммунного ответа после Совигриппа не уступает традиционным вакцинам с большим количеством антигена. И то количество антигена, которое содержит Совигрипп, все равно одобрено ВОЗ для вакцинации. Но на практике мы видели, что эта прививка несколько хуже переносилась пациентами субъективно. Никаких серьезных побочных эффектов не было, но, например, боль в руке после Совигриппа была дольше, чем после вакцин без иммуностимуляторов.

КАКОЙ СОСТАВ НАДЕЖНЕЕ: ТРЕХ- ИЛИ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНЫЙ

Для бесплатных прививок сейчас, как правило, используются отечественные трехвалентные вакцины, в них антигены двух штаммов гриппа А и одного штамма гриппа В. А четырехвалентные (2 штамма А + 2 штамма В) чаще можно найти в коммерческих клиниках платно. Насколько критичны такие различия в составе вакцин?

- Наиболее опасны штаммы гриппа типа А – они вызывают наибольшее число тяжелых осложнений, - поясняет Анна Кулинкович. - Поэтому все стараются защититься прежде всего от гриппа А. Штаммы типа В переносятся полегче, реже бывают осложнения, требующие госпитализации. Поэтому раньше ему не уделялось особого внимания. И только в последние годы было замечено, что грипп типа В стал гораздо более распространенным и встречается даже чаще, чем грипп типа А.

Словом, качественная трехвалентная вакцина в любом случае защитит от наиболее опасных осложнений и тяжелого течения гриппа. Четырехвалентная защищает от большего количества вирусов и надежнее снижает вероятность болезни, в том числе в легкой форме.

Во время государственной прививочной кампании от гриппа, которая стартовала в сентябре, в большинстве регионов России жителям предлагают бесплатные отечественные вакцины Совигрипп и Гриппол Плюс. Фото: Иван МАКЕЕВ

МОЖНО ЛИ САМОМУ КУПИТЬ ВАКЦИНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВЕЗТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ?

Прийти в районную поликлинику или частную клинику со своей вакциной для прививки можно, однако важно, чтобы соблюдались правила перевозки препарата и его хранения, говорит кандидат медицинских наук, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков.

- Вакцины в аптеках продаются и по рецептам врача, и без. Вопрос в том, возьмет ли на себя клиника и врач клиники, куда придет пациент, ответственность за то, в каких условиях вакцина хранилась у человека дома, - отмечает эксперт. – Если вы взяли рецепт на вакцину, сходили в аптеку с сумкой-холодильником, купили вакцину и пришли на прививку, это один вариант. Но скорее всего, вас попросят подписать документ о том, что вы берете на себя ответственность за возможные негативные последствия от вакцинации, если препарат по каким-то причинам был испорчен. Ко мне, например, приходили пациенты в конце августа, хотели сделать прививку, но тогда еще не было доступной вакцины со штаммами гриппа этого сезона. Оказалось, люди год хранили прошлогоднюю вакцину. Они не понимают, что вакцина обновляется каждый сезон. Был и такой случай, когда ко мне пришли с вакциной, на которую попала еда из холодильника. Никто не сможет гарантировать, что применение такой вакцины будет безопасным, ведь возможно занесение каких-то бактерий.

Везти вакцину из-за границы, например, тот же «Ваксигрипп», которого пока еще нет на рынке в России, может быть небезопасно, предупреждает доктор Тимаков. Часто препарат кладут не в специальный медицинский холодильник, как следует, а просто в багаж. Если вакцина подвергается сильной заморозке, она становится негодной к применению.

В ТЕМУ

Правда ли, что эффективность и безопасность российских вакцин доказаны менее убедительно, чем у французской и голландской

- К сожалению, с этим придется согласиться, - считает врач общей практики Анна Кулинкович. - На Западе фармкомпании вкладывают очень большие средства в клинические исследования на крупных, несравнимо больших, чем у нас, выборках пациентов. И публикуются все данные этих исследований в открытом доступе. Поэтому в отношении применения тех же Ваксигриппа и Инфлювака накоплен большой опыт, большая доказательная база, и во всем этом может убедиться любой желающий. Такие препараты, как, скажем, Совигрипп, зарегистрированы только в России. У нас пока недостаточно развита доказательная база. Считается, что, если вакцина проходит по критериям безопасности и есть небольшое исследование по эффективности, то этого вполне достаточно. И дальше в исследования деньги, как правило, не вкладываются. Поэтому серьезной базы международного уровня, подтверждающей качество наших прививок, по сути нет.

От редакции: отсутствие такой доказательной базы может означать как их меньшую эффективность, так и вполне равноценные по сравнению с импортными вакцинами качества, но не подтвержденные столь же убедительно. В любом случае большинство экспертов склоняются к тому, что в нынешних условиях сделать хоть какую-то прививку от гриппа лучше, чем не вакцинироваться вообще.

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