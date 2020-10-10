Неелова работает в пастельных тонах, а Ефремов рванул сходу

«Собрание сочинений» - пьеса Евгения Гришковца, написанная специально для «Современника». Это его первое сотрудничество с легендарным театром. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Собрание сочинений» - пьеса Евгения Гришковца, написанная специально для «Современника». Это его первое сотрудничество с легендарным театром.

История про наше время. Большая семья собирается вместе, чтобы проститься с «родовым гнездом», где прошла жизнь нескольких поколений. Глава семьи - преподаватель по римскому праву Марина Сергеевна (Марина Неелова) решили дом продать. Муж ее умер, дети выросли, разлетелись. Дом опустел и стал чужим. Остались воспоминания, бесценные, но и бесполезные. Начинается новый этап, в который она собирается налегке.

В ее новой квартире будет современная обстановка, «как у японцев» - светло и просторно. Старую антикварную мебель долой – ее продать не проблема. Но вот что делать с книгами? Огромной библиотекой, которую собирали несколько поколений? Книжки когда-то были роскошью, а теперь они никому не нужны. Ни Марине Сергеевне, которая чувствует себя на пороге перемен. Ни ее детям. Старший сын Николай (Никита Ефремов) живет в Америке. Младший Сережа (Сергей Новосад) служит морским офицером на севере. Дочь Таня (Светлана Иванова) вышла замуж за иностранца. Каждый из них мог бы сказать, как герои Чехова: «я здесь родился, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом». Но не говорят. У каждого времени есть свой «вишневый сад», который хоть и очень дорог, но его придется рубить. В новых реалиях лишними оказались книжки.

Споры о судьбе книг – это камень преткновения. Как ни крути, а собрание сочинений - фундамент и опора, на которых держится эта семья, некие вечные ценности. Восхитительную сценографию создал художник-постановщик Николай Симонов. На видеопроекции, растянутой во всю сцену, изображены пестрые книжные полки, заполненные до потолка. Обитатели старого дома сливаются с ними в эффектную картинку. Все-таки они люди из прошлой жизни, где книги задавали смыслы, ценности и ориентиры.

В «Современнике» вышел спектакль в постановке нового худрука Виктора Рыжакова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

А вот новый хозяин дома Виктор Коробов (актер Максим Разуваев) – человек из «другого сервиза». Нувориш с повадками зека. Он предлагает свое решение проблемы: книжки отдать сиротам в детский дом ну или сдать в тюремную библиотеку.

Гришковец и Виктор Рыжаков в этой истории наметили важные темы, которые у зрителей разного поколения должны вызвать отклик, понимание и сопереживание. У каждого – свое. Даже, если не считывать подтексты и не угадывать аллюзии, буквальная проблема, что делать с домашней библиотекой в эпоху электронных и аудиокниг, и та оказалась многим знакома. Актриса Лия Ахеджакова, которая смотрела спектакль из зрительного зала, очень сокрушалась, что у нее такая же история. Дома собралась большая библиотека и некуда девать.

У каждого персонажа есть свой характерный портрет. Приколы, прибамбасы, которыми современный театр так любит потчевать зрителей, тоже имеются, но в меру. Морячок Сережа – парень с голливудской внешностью. Хоть бицепсы у него и накладные, но все равно исключительные данные. Однако при очень брутальной внешности и героической профессии его наградили комическим дискантом да еще с заиканием. Играет речевыми красками и Алене Бабенко. Ее риелторша Илона забавно картавит в процессе охмурения Марины Сергеевны идеями современного дизайна.

Гришковец и Виктор Рыжаков в этой истории наметили важные темы, которые у зрителей разного поколения должны вызвать отклик, понимание и сопереживание. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Изумительно неузнаваем Никита Ефремов. Он играет старшего сына - апологета американского образа жизни. Хотя «играет» – это не совсем про него. Ефремов как будто бы и не стараясь, не напрягается, не форсирует, а просто живет, легко перевоплощаясь в другого человека. На сцене ты видишь не актера Никиту Ефремова, а его персонаж. Кстати, Никита -ученик Рыжакова, который был его педагогом по актерскому мастерству в Школе-студии МХАТ. Еще во время учебы Никита стал лауреатом театральной премии за роль Чацкого в дипломном спектакле «Горе от ума» в постановке Рыжакова. Их творческий тандем и понимание с полуслова сложился давно. А может быть, тут дело в генетической ефремовской органике, позволившей создать очень интересную работу. Яркая характерная роль у Светланы Ивановой. Ее хорошо слышно из зала, как и Никиту Ефремова. Актеры жалуются, что после ремонта в «Современнике» испортилась акустика. И не всегда понятно, что они говорят со сцены, особенно, когда по роли изображают дефекты речи.

Марина Неелова пока работает «в пастельных тонах» и держит свою актерскую энергию взаперти. В современном театре стало модно «обнулять эмоций», играть как «в документалке». Хотя со стороны может показаться, что Виктор Рыжаков, усердно репетировавший со своими учениками Ефремовым и Новосадом (он - выпускник мастерской Рыжакова в Школе-студии МХАТ) об актрисах немного позабыл. И они придумали себе роль, как могли, из того, что делали раньше. Но премьера – это только пристрелка. Как сказала Лия Ахеджакова, в этом спектакле такие глубокие смыслы, что сходу не рванешь. Со временем, когда придет сыгранность, тогда и случится у каждого свой творческий полет.