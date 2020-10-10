Дональд Трамп назвал Нэнси Пелоси сумасшедшей

Спикер Палаты представителей намерена отстранить президента Фото: REUTERS

25-я поправка к Конституции США позволяет законодателям запустить процедуру отстранения президента от власти, если состояние его здоровья не позволяет ему выполнять полномочия главы государства.

Именно эту поправку пытаются за 3 недели до выборов задействовать представители Демократической партии, заседающие в Палате представителей Конгресса.

Поправка гласит, что Конгресс наделяется правом созыва специальной комиссии, которая оценит состояния здоровья действующего главы государства. Если комиссия признает его неспособным осуществлять свои полномочия, то президентом становится вице-президент. Но с одной оговоркой – он должен согласиться с выводами комиссии.

Шансы на то, что за 3 недели до выборов процедура будет утверждена, комиссия создана, и ее вердикт будет неблагоприятен для Трампа, - невелики, но они существуют. И даже если демократам удастся протащить такое решение, то с выводами комиссии вряд ли согласится вице-президент Майк Пенс.

О 25-й поправке сразу после госпитализации Дональда Трампа с коронавирусом заговорила спикер Палаты представителей, лидер демократического большинства Нэнси Пелоси.

Узнав об этом, Трамп написал в своем Твиттере: «Это сумасшедшая Нэнси Пелоси должна находиться под [медицинским] наблюдением. Ее ведь не просто так называют сумасшедшей».

Не исключено, что Пелоси с удвоенной активностью начнет продвигать свою инициативу после того, как вчера Трамп матерился в прямом эфире радиостанции.