«Я способна быть донором": Излечившаяся от коронавируса Надежда Бабкина отметила 70-летие банкетом за полмиллиона

Евгений Гор и за столом был рядом со своей Надеждой, и на танцполе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надежда Бабкина сначала устроила юбилейный концерт, а теперь отгремел еще и банкет в честь ее 70-летия. День рождения у народной артистки было еще в марте, но началась пандемия, а потом Надежда Георгиевна оказалась в больнице. Месяц врачи боролись за жизнь артистки – спасли. После коронавирусной пневмонии Бабкина прошла реабилитацию и вернулась к обычному ритму жизни. Предсказуемо, что на вечеринке, где чествовали юбиляршу, практически во всех тостах не обошлось без отсыла к победе Надежды над вирусом.

Елена Малышева сказала, что Бабкина выжила благодаря лучшим врачам и силе характера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надежда Георгиевна за вечер выгуляла три наряда – встречала гостей в любимом красном , которое сменила на черное сверкающее стразами платье, а к выносу многоэтажного торта была уже в брючном костюме эффектного фиолетового цвета. Бабкина отплясывала на шпильках весь вечер без устали. Музыкальное настроение на празднике создавали артисты театра «Русская песня», которым руководит Надежда Георгиевна. Поэтому пели и танцевали гости в хороводе под «Сударыню барыню». Среди гостей Надежды Георгиевны – Елена Малышева, Нелли Кобзон, Марина Девятова, Дмитрий Хрусталев, Александр Васильев, Сергей Астахов, Алла Духова, Маргарита Королева, Игорь Гуляев, Татьяна Веденеева и многие другие подруги и друзья именинницы. Рассадка была за столами по пять – шесть человек. Рядом с Бабкиной сидел ее любимый мужчина Евгений Гор. 40-летний бизнесмен и музыкант традиционно презентовал эксклюзивный набор от своей фабрики по производству свечей и аромапродукции. Дизайнер Татьяна Мельник подарила артистке инкрустированный камнями кокошник.

Вынос многоэтажного торта тамада Басков сопроводил трогательном тостом о драгоценной душе Бабкиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тамада на юбилее был лучший из всех возможных - Николай Басков. Певец умеет импровизировать и поднимать настроение самой взыскательной аудитории. Басков развлекал публику и на юбилейном концерте, и на вечеринке. «Мне кажется, что вакцина, которую изобрели в России – это Надежда Бабкина», - шутил Басков. Николай пел, проводил конкурсы, отпускал комплименты в адрес юбилярши и желал долгой жизни. Во время одного из конкурсов юбилярша с сыном, Сергей Астахов, Алла Духова на сцене танцевали «веревочку», энергично руками «перебирали канат» под напутствие тамады: «Опускаем движениями доллар вниз!»

На вечеринке обыграли тему коронавируса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Малышева констатировала: «Надежда Георгиевна тяжело переболела коронавирусом, чуть не погибла. Была помощь лучших врачей, но выжила она - потому что казачка Надя!» О силе духа и воли Бабкиной в этот вечер было сказано много.

Особо отметили, что все сдавали тесты на коронавирус перед мероприятием. В театре Бабкиной все меры по дезинфекции выполняются. Кстати, смета юбилея была намного скромнее, чем у многих коллег артистки. Выступали гости – «по дружбе», а не за бешеные гонорары, никаких дорогущих декоров из хрусталя и живых цветов, аренды в дорогих интерьерах и модных интерактивных зон. Не скупилась артистка лишь на банкет, поэтому можно предположить, что потратила не больше полумиллиона рублей. В то время, как другие звезды раскошеливаются на празднования юбилеев не менее чем на 3 – 5 миллионов рублей.

Давняя подруга юбилярши Нелли Кобзон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Конечно же, на банкете был сын именинницы Даниил Бабкин с супругой. А ее старший внук 10-летний Георгий еще раньше перед концертом дал свое первое интервью: «Я посоветовал Наде сделать такую музыку: «Вирус, гудбай, вирус, прощай - ты здесь чужой! В нашем театре ты не нужен, в театре должно быть только веселье, радость и смех. Нам ни к чему проблемы!» Я иду в горку наверх к своей победе и пока у меня все выходит, и это все благодаря Наде. Надя, я тебя очень сильно люблю!»

В любви Бабкиной в праздничный вечер признавались все друзья. Ну а сама Надежда Георгиевна подтверждает – ее анализы продолжают показывать наличие антител. Бабкина готова помогать больным коронавирусом переливанием своей плазмы с антителами: «Я способна быть донором для многих, у кого есть нужда в связи с этой заразой».

После юбилея Надежда Бабкина готовит премьеру спектакля и презентацию автобиографии «Модная, народная» - книжка скоро будет в магазинах.