Соцсеть сочла фото репчатого лука откровенно сексуальным

Американские продавцы разместили в соцсетях рекламное объявление о продаже репчатого лука, предлагая покупателям приобрести семена этго овоща. Фото: Shutterstock

Американские продавцы разместили в соцсетях рекламное объявление о продаже репчатого лука, предлагая покупателям приобрести семена этго овоща.

В текстовом сообщение был приведен сорт, описаны его качества. На фото – пара луковиц в корзинке и одна в разрезе на ближнем плане. Вообще ничего противозаконного. Но через несколько минут после публикации владельцам аккаунта пришло уведомление с просьбой удалить сообщение.

- Вы не можете рекламировать данную продукцию на нашей платформе, потому что эти луковицы вызывают определенные подозрения из-за своего откровенно сексуального вида, - говорилось в сообщении.

- Возможно, это произошло из-за округлой формы луковиц, - недоумевает менеджер интернет-магазина Джексон Маклин. – Честно говоря, такое впервые происходит.

Когда Маклин обратился за консультацией в службу поддержки, ему написали, что изображения обрабатывает не человек, а специальная программа.

Фото: facebook.com

- Мы используем автоматизированные технологии, чтобы не допускать обнаженной натуры в наших приложениях, но иногда они не могут отличить луковицу от… ну, сами знаете от чего, - пояснил специалист отдела коммуникаций.

Похоже, что машина спутала луковицы с женской грудью.

После того, как ситуация прояснилась, соцсеть все же разрешила опубликовать рекламное объявление с фотографией и не стала блокировать его.

Ситуация сыграла на руку продавцам – после того, как они рассказали эту историю журналистам, продажи их продукции резко увеличились.

- За три дня мы продали овощей и семян столько, сколько за последние пять лет не продавали, - порадовался владелец магазина.