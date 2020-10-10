Российский дипломат предложил отказаться от "соперничества великих держав"

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В год 75-летия Организации Объединенных наций директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал вспомнить о истоках Всемирной организации, отказаться от конфронтационных подходов и вернуться к продуктивному равноправному взаимодействию. 9 октября он выступил на площадках Комитета Генассамблеи ООН и Конференции Договора по открытому небу (ДОН), где прозвучал целый ряд предупреждений нашим западным партнёрам.

По мнению дипломата, в отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность: «Мы проводим последовательный курс на сохранение мира. Считаем, что следует прекратить продвижение конфронтационных моделей переформатирования международных отношений в духе концепций «соперничества великих держав» или «мира с опорой на силу».

Однако, в действительности в мире происходят противоположные процессы. Оборонные доктрины США, по словам дипломата, носят все «более агрессивный характер»: «Одним из последних негативных примеров стало подрывающее региональную безопасность решение США выйти из Договора по открытому небу. Изучаем все возможные варианты развития ситуации. Свою дальнейшую линию будем выстраивать в зависимости от действий партнеров»

Более подробно на эту тему российский дипломат высказался на Конференции Договора по Открытому небу (ДОН) в тот же день, и объяснил что он имеет в виду, и что может предпринять в ответ Россия. По его словам: «Некоторые Государства-участники целиком или частично закрывают свои материковые или заморские территории от наблюдательных полетов Российской Федерации, отменяют остановки для ночного отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки, устанавливают ограничения по высоте полёта самолёта».

«22 ноября Вашингтон перестанет участвовать в Договоре. В этих условиях принципиально важно, - сказал дипломат, - чтобы все государства-союзники США подтвердили приверженность неукоснительному следованию положений Договора, включая сохранение информации в кругу участников ДОН и запрет на её передачу государствам, не входящим в его правовое поле».

В случае если информация, полученная в ходе полетов над Россией, будет передаваться третьим странам то, как предупредил партнёров российский представитель, это может привести в таким же последствиям как и в случае ДОВСЕ (Договора об обычных вооружениях): "Трудно себе представить ситуацию, когда партнёры по НАТО откажут США в предоставлении полученной ими с воздуха информации, поэтому судьба Договора по открытому небу под большим вопросом". Настолько, что российский представитель предположил, что следующей встречи участников договора может и не состоятся.

Другая сфера опасного противостояния держав, по мнению российской стороны – это космос и развёртывание средств доставки ядерного оружия средней дальности. «Крайне деструктивную роль играет деятельность, нацеленная на «доминирование, военное превосходство (superiority) вплоть до тотального господства (supremacy) в космосе. США и НАТО космос всё больше рассматривается в качестве арены ведения боевых действий»- считает дипломат.

Сложная для восстановления международного доверия обстановка сложилась и вокруг ОЗХО: «Серьезную обеспокоенность вызывает абсолютно неприемлемая ситуация, сложившаяся в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Стремление отдельных государств подчинить своим геополитическим интересам работу этой некогда успешной многосторонней структуры привело к тому, что ОЗХО оказалась буквально расколота».

Разумеется, как и положено, дипломат призвал: «Преодолеть накопившийся за последние годы острый дефицит доверия, резко возросшие риски дестабилизирующей гонки вооружений и неконтролируемого сползания к опасному военному противостоянию в разных уголках мира».