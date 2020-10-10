Любимый сериал Мишель Обамы помог Софии Вергаре обогнать Анджелину Джоли в списке самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг самых высокооплачиваемых артисток Forbes впервые возглавила сериальная актриса София Вергара.

Пандемия коронавируса не могла не повлиять на доходы мировых звезд. Надо признаться, что они сильно упали. Однако если киноиндустрия весной жестко встала на «стоп» (так мировые звезды лишились крупных процентов с кассовых сборов), то сериальная продолжила работать, выпуская уже отснятые проекты. Деньги за которые актеры получают без задержек. Так рейтинг самых высокооплачиваемых артисток Forbes впервые возглавила сериальная актриса София Вергара.

Как оказалось, доходы звезд упали по сравнению с показателями прошлого года (с июня 2019 по июнь 2020) примерно на 1/5 часть. Практически все участницы списка Forbes, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, зарабатывают исключительно на ТВ и стриминговых сервисах. Актрисы, опиравшиеся в основном на кинопроекты, уронили свои доходы больше чем вдвое — совокупно со 136 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей) до 58 миллионов (4,4 миллиарда рублей).

Кто же остался в плюсе?

На первое место весьма неожиданно выплыла София Вергара, которая с 2009 года на протяжении 11 сезонов снималась в не самом блестящем, но очень любимом Мишель Обамой, к примеру, ситкоме «Американская семейка» на канале ABC. Роль Глории Притчетт — бедной, но большегрудой девушки из колумбийской семьи, которой удалось очаровать успешного американского коммерсанта, приносила актрисе по 500 тысяч долларов (38 миллионов рублей) за серию (!). А еще ее пригласили судить шоу «Америка ищет таланты», что приносит еще по 10 миллионов долларов за сезон (767 миллионов рублей).

В итоге Вергара возглавила свежий рейтинг Forbes с показателем годового дохода от съемок и рекламных контрактов в 43 миллиона долларов (3,3 миллиарда рублей). Так сериальная актриса обошла легенд Голливуда: Анджелину Джоли, Мерил Стрип, Николь Кидман и всех остальных.

И все же вторую строчку пока еще занимает Анджелина Джоли, которая как раз сериалы игнорирует. Бывшей жене Бреда Питта повезло: она успела подписать контракт на съемки в супергеройском блокбастере «Вечные» от Marvel, в котором играет белокурую воительницу Тену, поэтому актриса держится в топе с показателем 35,5 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей).

Меньше повезло другой звезде супергеройского кино, которая не любит работать в сериалах: Скарлетт Йоханссон, – из-за пандемии премьеру «Черной вдовы» переносили несколько раз (последний — на ноябрь), поэтому актриса, возглавлявшая список Forbes в прошлом году, в этом в него попросту не попала.

Третье место досталось израильской актрисе и модели Галь Гадот (блеснувшей в «Бэтмене» и «Лиге справедливости»). Девушка удачно поработала с Netflix. Снялась для этого сервиса в боевике «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, премьера которого запланирована на 2021 год, и получила за это рекордные для себя 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей). Что позволило совсем немного уступить Анджелине Джоли в рейтинге. У Гадот в этот год — 31,5 миллион долларов (2,4 миллиарда рублей).

Остальные строчки рейтинга выглядят так:

4. Мелисса Маккарти — 25 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей)

5. Мерил Стрип —24 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей)

6. Эмили Блант — 22,5 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей)

7. Николь Кидман — 22 миллиона долларов (1,68 миллиарда рублей)

8. Эллен Помпео — 19 миллионов долларов (1,45 миллиарда рублей)

9. Элизабет Мосс — 16 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей)

10. Виола Дэвис —15,5 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей)