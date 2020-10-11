«Левые» услуги и липовые платежки: как не заплатить лишнего за ЖКХ

Платежки за ЖКХ в последние годы становятся все длиннее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Платежки за ЖКХ в последние годы становятся все длиннее. Счета эти и так для большинства - вроде китайской грамоты, а с появлением дополнительных строк возникают и новые вопросы: мы правда обязаны оплачивать все эти сборы и не берут ли с нас деньги обманщики-коммунальщики за что-то «левое»?

Как разобраться во все этом простому гражданину, не обремененному обширными юридическими знаниями, а главное — большим количеством свободного времени на разборки? С помощью эксперта мы разобрали самые классические ситуации.

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ОХРАНУ И «ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО»

«У нас в платежке с недавних пор появилась строка с платой за видеонаблюдение. А зачем нам оно вообще? Можно ли его не оплачивать тем, кому оно не нужно? Еще мы платим за какое-то запирающее устройство. Законны вообще все эти сборы?» - спрашивают нас читатели.

- Для начала нужно понимать, что в платежку за ЖКХ включаются два вида услуг — коммунальные и жилищные, плюс капремонт, - объясняет руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. - Список коммунальных услуг обычно вопросов не вызывает — это всем понятные отопление, холодная и горячая вода и т. п. Все вопросы, как правило, связаны с жилищной частью платежки.

Жилищные услуги, как поясняет эксперт, это все, что связано с содержанием и обслуживанием самого дома: уборка, поддержание в порядке коммуникаций и инженерных систем, мелкий текущий ремонт и т. п. Сюда же сейчас включаются затраты электроэнергии, тепла и воды на общедомовые нужды (например, освещение и отопление лестничных клеток), а также административные расходы управляющей компании. Все эти услуги оптом включены в одну строчку в платежке — содержание и ремонт жилья (названия могут немного отличаться, но суть одна).

- Минимальный перечень жилищных услуг, которые должна оказывать управляющая компания и которые уже включены в плату, содержится в постановлении правительства №290 (перечень длинный, желающие без труда найдут его в интернете по номеру постановления— прим.ред.), - продолжает ликбез Валерий Мамчур. - Расшифровка всех услуг, которые конкретная управляющая компания оказывает конкретному дому и которые там включены в жилищный платеж, должна быть в приложении к договору, заключенного у дома с этой управляющей компанией. Там должны быть и расценки на каждую услугу.

Сухой остаток: с вас НЕ ВПРАВЕ отдельно брать деньги, скажем, за мытье лестничной клетки или за санобработку подъезда. Это действительно грабеж и обман — плата за эти услуги уже включена в жилищный платеж, то бишь в плату за содержание и ремонт жилья.

Но есть услуги, которые не входят в этот «базовый набор». Это, в частности:

- услуги консьержа,

- домофон,

- видеонаблюдение в подъезде,

- охрана прилегающей к дому территории и парковки.

- Такого рода дополнительные услуги могут включаться в платежку по решению общего собрания собственников жилья в доме, - рассказывает Мамчур. - То есть если они необходимы, надо собрать общее собрание, договориться о плате — и принять решение большинством голосов. Эти услуги вместе с расценками также должны быть включены в договор — еще одним приложением.

Если это все выполнено, тогда плата, скажем, за видеонаблюдение включена в платежку на законном основании — и раскошеливаться за него обязаны все жильцы, включая несогласных. Если нет, а управляющая компания на пальцах рассказывает, что выполняет пожелания народа, дополнительный платеж незаконен.

ПЛАТЕЖКА РАЗДВОИЛАСЬ

«За наш дом борются две управляющих компании, которые судятся друг с другом. Обе выставляют нам счета за ЖКХ и обе утверждают, что платить мы обязаны именно им, и грозят подать на неплательщиков в суд. Как быть?»

- С этим вопросом надо обратиться в свое территориальное управление Государственной жилищной инспекции, - советует наш эксперт. - Это та организация, которая ведет реестр управляющих организаций с перечнем домов, которые каждая компания обслуживает. Поэтому там вам точно скажут, что на сегодня ООО «Огонек» с такими-то реквизитами - ваша официальная управляющая компания и именно она вправе собирать с вас деньги.

Важно иметь в виду возможный подвох. Жители могут пока не очень-то видеть работу этого нового «Огонька». А старая УК, если она не хочет отдавать дом, может демонстрировать бурную деятельность и действительно по-прежнему выполнять какие-то работы. Но брать за них с вас плату она по закону не вправе, это с ее стороны уже своего рода благотворительность. Если же вы оплатите платежку старой компании, а не «Огонька» - будете считаться должником.

Возможная ситуация — платежки вам действительно на законных основаниях выставляют несколько организаций. Так может быть в тех случаях, если у дома - прямые договора с поставщиками воды, тепла и т. п. , а единого расчетного центра (как в Москве) нет. Тогда вам действительно может отдельную платежку выставлять теплосеть, отдельную — водоканал. А отдельную, на жилищные услуги — обслуживающая дом управляющая компания. Смотрите только, чтобы услуги в платежках не дублировались. Скажем, если за обслуживание домофона ваш дом платит напрямую по отдельной квитанции, этой строки не должно быть еще и в платежке от управляющей компании.

КАК НЕ ЗАПЛАТИТЬ МОШЕННИКАМ

«Двойные платежки» могут быть и не связаны с хозяйственным спором двух управляющих организаций. Одна из платежек вполне может быть от аферистов, которые ваш дом совершенно обслуживать не хотят, а просто хотят украсть денег. Как говорят специалисты, ситуация эта довольно распространенная — мошенники успешно пользуются тем, что большинство граждан по старинке беспрекословно доверяют всем документам, найденным в почтовом ящике, и оплачивают их не глядя.

- Часто приходит платежка с похожим названием УК. Например, ООО «Уютный домик» вместо ООО «Уютный дом». Но совсем с другими платежными реквизитами, - предупреждает Валерий Мамчур. - Многие и не замечают подмены.

Как разобраться во все этом простому гражданину, не обремененному обширными юридическими знаниями, а главное — большим количеством свободного времени на разборки? Фото: Александр ГЛУЗ

По словам эксперта, если вы знаете, что невнимательны, надежнее платить через

банковское приложение, создав там шаблон платежа за ЖКХ. Там уже будут вбиты «правильные» реквизиты — и чужакам вы никак не заплатите.

Тем же, кто по старинке любит ходит в сберкассу с бумажными платежками, рекомендуется не делать этого «на автомате». Поддельная платежка может быть внешне неотличима от настоящей. Поэтому для подстраховки всегда сличайте реквизиты, по которым вам предлагается заплатить, с теми, что были на платежках раньше. Если что-то не сходится, не поленитесь позвонить в бухгалтерию своей управляющей компании или в расчетный центр — в зависимости от того, кто вам выставляет счета за ЖКХ.

СПРАВКА «КП»

Какие услуги точно должны быть в платежке

Коммунальные услуги:

электроснабжение

холодное и горячее водоснабжение

водоотведение (канализация)

отопление

газоснабжение

обращение с ТКО (это мусор)

Жилищные услуги — содержание и текущий ремонт жилья

Капремонт

СЛОВАРИК «КП»

А что это такое: переводим с «коммунального» на русский

Обращение с ТКО — так теперь называются услуги по вывозу мусора. ТКО — это твердые коммунальные отходы (тот же мусор). А слово «обращение» появилось, потому что у нас мусорная реформа, которая предполагает, что отходы не просто вывозят на свалку, а должны еще и хотя бы частично перерабатывать.

ХВС — холодное водоснабжение

ГВС — горячее водоснабжение

ХВС для ГВС и тепловая энергия для ГВС — эти строчки появляются, когда горячая вода не подается централизованно, а в доме своя котельная или тепловой узел, туда подается холодная вода, которая там и подогревается до горячей

ПЗУ — домофон (переговорно-замочное устройство)

ОПУ — общедомовой счетчик (общедомовой прибор учета); не путать его с квартирными, те — индивидуальные приборы учета

ВДГО — все, что работает на газу: плиты, водонагреватели, котлы отопления (внутридомовое газовое оборудование)

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