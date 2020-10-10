Хрусталев, голосину! Дневальный «Вечернего Урганта» озвучит Зайца в новых сериях «Ну, погоди!»

Дневальный «Вечернего Урганта» озвучит Зайца в новых сериях «Ну, погоди!» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Долго мы гадали, кто же даст голос Зайцу, главному герою бессмертного советского мультика «Ну, погоди!», перезапуском которого занимается «Союзмультфильм». Но уж никак не могли предположить, что это будет мужчина. Однако цивилизация движется вперед, взгляды на мир становятся все более демократичными, так что почему бы и нет?

«Союзмультфильм» раскрыл персону, которая займется озвучкой персонажа. Это Дмитрий Хрусталев — питерский шоумен, кавээнщик, актер шоу Comedy Woman и соведущий «Вечернего Урганта», которого Иван Ургант ласково зовет Митей.

Дмитрий Хрусталев — питерский шоумен, кавээнщик, актер шоу Comedy Woman и соведущий «Вечернего Урганта», которого Иван Ургант ласково зовет Митей. Фото: Первый канал

В студии «Вечернего Урганта» Дмитрий выполняет роль «дневального»: стоит на «тумбочке» и иногда дает некоторые реплики (с позволения ведущего). Однако в озвучке Хрусталев преуспел чуть больше — он уже работал над разными мультфильмами, озвучивая хамелеона, дикообраза и других зверушек ("Медведи-соседи", "Попугай Club", "Волшебный парк Джун"). Интересно, как у Дмитрия получится отыгрывать реплики Зайца в очень высоком регистре голоса, в котором ранее героя озвучивали всегда женщины — Клара Румянова и Ольга Зверева.

Пару Дмитрию составит еще один комик, тесно связанный с ТНТ, - Гарик Харламов. Кстати, именно в студии «Вечернего Урганта» три недели назад показали пародию на озвучку Волка Харламовым.

Возможно, тогда и зародилась мысль делегировать в проект и Дмитрия Хрусталева.

Фото: кадр из фильма

- Заяц в нашем мультфильме - не менее колоритный персонаж, чем Волк, - подчеркивает генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. - По своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед и тем самым обхитрить Волка. И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения - Дмитрия Хрусталева - на наш взгляд, это очень гармоничный тандем.