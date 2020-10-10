Вера Брежнева заставила мужа расстаться с Полиной Гагариной

Вера Брежнева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Красавица-блондинка сейчас счастлива во втором браке. Но мало кто знает, что в свое время на пути фигуристой блондинки появилась Полина Гагарина. Звезде "ВИА Гры" пришлось сделать все, чтобы ее любимый мужчина перестал работать с артисткой.

Сейчас Вера Брежнева не только популярная певица, счастливая жена и мать, но и признанная красавица. Глядя на нее сложно представить, что простая украинская девушка сможет добиться такого ошеломительного успеха. Некоторые детали личной жизни звезды раскрыл охранник группы "ВИА Гра".

По его словам, в начале карьеры Брежнева ходила на концерты знаменитостей и знакомилась с артистами. Именно тогда Сергей и заметил Веру в толпе. Симпатичную девушку мужчина пригласил в гримерку. "Веру в группу привел я. Мы познакомились с ней на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф, и я смотрю: стоит Вера… Я ее зазвал в гримерку. Мы обменялись телефонами. Потом она просто ходила на все наши концерты", - разоткровенничался мужчина в эфире YouTube-канала "Грошi".

Сергей поддерживал контакты с Брежневой, а после того, как "ВИА Гру" покинула Алена Винницкая, пригласил ее на кастинг и познакомил с продюсером, который был поражен внешностью девушки. "На третий день она уже поехала на гастроли", - отметил Серей.

Рассказал он и о том, как красавица-певица устраняла конкуренток. "Верин характер я «вкурил» сразу… Ради своей цели она может перешагнуть через любого. Я думаю, что это, наверное, правила шоу-бизнеса", - предположил он.

По мнению мужчины, Брежнева оказывает пагубное влияние на своего нынешнего мужа-композитора. Более того, Сергей уверен, что из-за Веры ее второй супруг перестал сотрудничать с Полиной Гагариной. По его словам, Брежнева знала, что для работы ее мужу "нужна муза". Поэтому Гагарина была для нее опасна.

"Вера уже тогда научилась ловко манипулировать возлюбленным. У меня тогда было такое впечатление, что Гагарина - новая Хьюстон, потому что Полина была просто бомба. Она и сейчас бомба, но просто те песни, которые он для нее писал, возвысили ее до небес. И я знаю точно, что Вера поставила ему условие: или я, или она. И он вынужден был расстаться с Гагариной", - заверил охранник.

Сергей добавил, что сочувствует Вериному мужу. По его словам, музыкант оказался зажат в строгие рамки собственной супругой. Я думаю, что она ограничила доступ к нему всех, кроме родственников. Сама держит его в своих семейных руках", - резюмировал Сергей.