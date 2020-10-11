Протесты в Белоруссии, последние новости на 11 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Рассказываем, что происходит в Белоруссии в этот момент Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главная новость прошедших суток - визит Алексадра Лукашенко в СИЗО КГБ Белоруссии. Президент страны приехал туда на разговор с представителями оппозиции.

За круглым столом говорили больше 10 человек. Среди них - бывший участник выборов за пост президента Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета, юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Встреча продлилась больше четырех часов, но детали разговора пока не известны.

Пул президента опубликовал одну фразу, которую Лукашенко произнес в СИЗО: "Конституцию на улице не напишешь".

Позже телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео из СИЗО. На опубликованных кадрах - небольшой отрывок речи Лукашенко:

"Страна живет под лозунгом «даешь диалог». Я подумал исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам… Не надо зацикливаться только на Конституции… Половина здесь, как я понимаю, юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь… Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире".

Муж лидера белорусских протестов Светланы Тихановской Сергей впервые за четыре месяца позвонил домой. Мужчина поговорил с супругой о детях и условиях содержания в тюрьме, сообщили в штабе экс-кандидата в президенты.

Напомним, выборы в Белоруссии состоялись в августе. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали больше 80% граждан страны. Вскоре в государстве начались протесты оппозиционных сил, которые не признали результатов голосования.

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Цель встречи - услышать мнения всех (подробности)