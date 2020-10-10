«Зеленый» бренд России: на «Золотой осени 2020» обсудили перспективы развития производства органической сельхозпродукции

Тренд на здоровый образ жизни становится одним из главных на российском продовольственном рынке. Несмотря на это, за 9 месяцев текущего года сертификацию прошли всего 44 производителя. Росту доли рынка органики препятствовали сравнительно малый ее объем, длительное время конверсии для органического сельского хозяйства, непростые технологии его ведения и низкая производительность, отсутствие специалистов органического сельхозпроизводства и недостаточная информированность потребителя - отметил замминистра. Еще одним негативным фактором является большое количество продукции, мимикрирующей под здоровую при помощи различных маркетинговых уловок – зеленого цвета упаковки, маркетинговых надписей, информирования о лечебных свойствах.

Важно отметить, что главным шагом, направленным на устойчивое развитие органического сельского хозяйства, является вступление в силу с 1 января 2020 года закона «Об органической продукции».Его задача - создание условий в стране для производства качественной, экологический чистой и полезной продукции. Роскачеством, по рекомендации Минсельхоза России, принято решение до конца текущего года установить нулевую стоимость сертификации органической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также активно производится поддержка производителей органики на уровне субъектов Российской Федерации. Например, отдельная программа софинансирования действует в Томской области, компенсации затрат на сертификацию – в Белгородской области. «Проводимые мероприятия позволят сформировать устойчивый сегмент производства органической продукции, удовлетворяющий как внутренним запросам покупателей, так и требованиям стран-импортеров», - заявил заместитель Министра.

Кроме того, Максим Увайдов обозначил, что роль сельского хозяйства сегодня заключается не только в обеспечении населения продуктами питания, но и в сохранении экологии. «Наращивание инновационной деятельности, нацеленной на создание "зеленой" занятости, позволит аграрному сектору решить три проблемы: обеспечить сохранение и охрану окружающей среды благодаря более совершенному управлению природными ресурсами, адаптироваться к изменению климата за счет создания для молодежи возможностей достойного "зеленого" трудоустройства, ограничить выбросы парниковых газов» - сказал замминистра.

Одним из шагов в этом направлении должен стать федеральный закон «О сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками», который разработан Минсельхозом России. Законопроект прошел процедуру публичного обсуждения и внесен в Правительство Российской Федерации. Он предусматривает добровольное подтверждение соответствия сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками соответствующим национальным стандартам, специализированную маркировку, а также создание единого государственного реестра производителей продукции с улучшенными экологическими характеристиками.