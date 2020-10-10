Евгений Плющенко отреагировал на выступление Трусовой в короткой программе Кубка России

Александра Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Кубка России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 октября, в Москве прошли соревнования первого дня второго этапа Кубка России по фигурному катанию. В короткой программе у женщин первое место заняла Камила Валиева, за ней - Дарья Усачева. А вот третье место осталось за Александрой Трусовой.

Трусова, напомним, ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. И ее новый тренер после проката высказался по поводу первого дня соревнований:

- Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг впере д,боролась до конца! Завтра новыи день и новыи старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания итак все понимает!!! - написал у себя в личном Инстаграме Плющенко.

При этом, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая поддержала Трусову, написав в "сториз" своего Инстаграма:

- Сашуля – умница, очень прибавила. Завтра держаться! - написала у себя в соцсетях Липницкая.

Второй день соревнований пройдет завтра, 11 октября. Победители будут названы по итогам произвольной программы. После первого проката у Александры Трусовой - 85,10 балла. У Дарьи Усачевой - 80,39. А у Александры Трусовой - 75,77 балла.