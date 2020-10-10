Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Евгений Плющенко отреагировал на выступление Трусовой в короткой программе Кубка России

Тренер звездной фигуристки высказался по поводу оценок спортсменки
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
КомментироватьОставить комментарий
Александра Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Кубка России.

Александра Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Кубка России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 октября, в Москве прошли соревнования первого дня второго этапа Кубка России по фигурному катанию. В короткой программе у женщин первое место заняла Камила Валиева, за ней - Дарья Усачева. А вот третье место осталось за Александрой Трусовой.

Трусова, напомним, ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. И ее новый тренер после проката высказался по поводу первого дня соревнований:

- Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг впере д,боролась до конца! Завтра новыи день и новыи старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания итак все понимает!!! - написал у себя в личном Инстаграме Плющенко.

При этом, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая поддержала Трусову, написав в "сториз" своего Инстаграма:

- Сашуля – умница, очень прибавила. Завтра держаться! - написала у себя в соцсетях Липницкая.

Второй день соревнований пройдет завтра, 11 октября. Победители будут названы по итогам произвольной программы. После первого проката у Александры Трусовой - 85,10 балла. У Дарьи Усачевой - 80,39. А у Александры Трусовой - 75,77 балла.

Спорт: Фигурное катание

Рекомендуемые