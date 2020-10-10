Карабах во время перемирия: В Гадруте еще продолжаются бои

В Гадруте, несмотря на перемирие, продолжаются бои
Фото: Александр КОЦ
Вообще-то, выезжая в субботу на юг Арцаха, я не думал, что попаду на передовую. Накануне президент Азербайджана заявил, что под контроль Баку перешли несколько населенных пунктов на южном фронте, в том числе - крупный райцентр Гадрут.
Обстановка вокруг Гудрута по-прежнему напряженная
Фото: Александр КОЦ
Я очень удивился этой информации, потому что был днем в Гадруте. И ничто не намекало на его взятие. Вечером я созвонился с мэром города Ваганом Савадяном, который заверил меня, что никаких боев в Гадруте нет.
– Не веришь, приезжай завтра, сам посмотри, - добродушно пригласил Ваган.
Продолжалась операция по выдавливанию азербайджанского отряда из Гудрута.
Фото: Александр КОЦ
И я поехал с утра без всяких задних мыслей. За ночь главы МИД России, Армении и Азербайджана договорились о перемирии - Москва в очередной раз зарекомендовала себя миротворческой платформой, на которой могут находить общий язык казалось бы непримиримые враги.
И Степанакерт почувствовал эти плоды сразу. По крайней мере, в ночь на субботу город ни разу не был обстрелян. И с утра хоть и звучала сирена воздушной тревоги, но привычных уже разрывов в городе слышно не было.
Получены сведения, что в Гудрут ночью зашла диверсионная группа.
Фото: Александр КОЦ
Тем неожиданней было увидеть на подъезде к Гадруту выстроившиеся под склоном горы машины - верный признак опасности.
«Запарковав» машину, я услышал раскаты артиллерии. А пройдя пешком за поворот, увидел густой дым, поднимающийся над Гадрутом. Там шел ожесточённый бой.
– Ночью в город зашла большая диверсионная группа в 200 человек в черной форме, атаковав военные объекты, - рассказал мне командир разведгруппы, вышедший только что из города. - Эта атака не поддерживалась ни артиллерией, ни танками, но стала действительно неожиданной. Диверсанты зашли лесами.
Город контролируется армией Арцаха
Фото: Александр КОЦ
– А в чем смысл такой атаки?
– Зайти в город, зафиксировать свое присутствие, может даже поднять флаг в знаковом месте. Так было в Джебраиле.
Из города вырвались два внедорожника. Из УАЗа вышел президент Карабаха Араик Арутюнян.
– Город контролируется армией Арцаха, - заверил он. - Сейчас идет зачистка Гадрута.
Вместе с группой разведки проезжаем в город. Слышна стрельба внутри Гадрута. На момент, когда я уезжал из города, в нем продолжалась операция по выдавливанию азербайджанского отряда. Однако то, что эта операция Баку не была поддержана техникой, говорит о том, что, возможно, задачи реально брать райцентр не было?
На месте боев работают военные корреспонденты
Фото: Александр КОЦ
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