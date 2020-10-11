Россия - Турция 11 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций по футболу

Россия у себя дома примет Турцию.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Сборная России проведет свой третий матч в Лиге Наций 2020. После неудачной игры со Швецией встреча с Турцией - официальный поединок, в котором наши будут гореть желанием взять верх. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Россия - Турция 11 октября 2020.
Статистика личных встреч Россия - Турция 11 октября 2020
Россия и Турция шесть раз встречались между собой в разных турнирах. 4 раза побеждали наши, 2 раза была ничья. Последняя встреча состоялась 14 октября 2018 года. Россияне победили в Сочи со счетом 2:0.
Прогнозы букмекеров на матч Россия - Турция 11 октября 2020
Сборной России дают больше шансов на успех в поединке против команды Турции.
Прогноз на матч Россия - Турция 11 октября 2020
Россия сыграет вничью, либо же одержит победу над Турцией
Стартовые пятерки на матч Россия - Турция 11 октября 2020
Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.
Время начала матча Россия - Турция 11 октября 2020
Матч Россия - Турция 11 октября года в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть матч Россия - Турция 11 октября 2020
Прямую видеотрансляцию матча Россия - Турция можно посмотреть 11 октября 2020 и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.
Трансляция матча Россия - Турция 11 октября 2020
Трансляция матча Россия - Турция 11 октября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.