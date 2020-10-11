Россия - Турция 11 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций по футболу

Россия у себя дома примет Турцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России проведет свой третий матч в Лиге Наций 2020. После неудачной игры со Швецией встреча с Турцией - официальный поединок, в котором наши будут гореть желанием взять верх. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Россия - Турция 11 октября 2020.

Статистика личных встреч Россия - Турция 11 октября 2020

Россия и Турция шесть раз встречались между собой в разных турнирах. 4 раза побеждали наши, 2 раза была ничья. Последняя встреча состоялась 14 октября 2018 года. Россияне победили в Сочи со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Турция 11 октября 2020

Сборной России дают больше шансов на успех в поединке против команды Турции.

Прогноз на матч Россия - Турция 11 октября 2020

Россия сыграет вничью, либо же одержит победу над Турцией

Стартовые пятерки на матч Россия - Турция 11 октября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча Россия - Турция 11 октября 2020

Матч Россия - Турция 11 октября года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Турция 11 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Турция можно посмотреть 11 октября 2020 и начнется в 21:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Турция 11 октября 2020

Трансляция матча Россия - Турция 11 октября 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 21:45 по московскому времени.