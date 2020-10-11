"Это ужас": звезда сериала "Кухня" застала мужа с любовницей

Актриса Елена Ксенофонтова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова три раза была замужем. Когда ей было 19 лет, она связала свою судьбу с Игорем Липатовым но через 11 лет они развелись. Вторым супругом звезды в 2003 году стал продюсер Илья Неретин. Этот брак окончился разводом. В браке родился сын Тимофей. Третий избранник - адвокат Александр Рыжих. У пары есть дочь Софья.

Елена Ксенофонтова крайне редко дает интервью и еще реже распространяется о личной жизни. Однако для Леры Кудрявцевой знаменитость решила сделать исключение. Тем более телеведущая три года упрашивала артистку о беседе. "Вот и меня занесло на «Секрет на миллион». Какие-то три года переговоров, и я сдалась. Зачем? Так было нужно. И гештальт закрыла, и деткам помогла. И жизнь продолжается!", - написала актриса в блоге.

Во время эфира она рассказала, как пошла на свидание и застукала мужа с любовницей. Возмущаться актриса не стала.

К ней приехал давний знакомый и пригласил ее поужинать. Актриса согласилась. Она пришла домой, чтобы переодеться, и увидела мужа Игоря Липатова. Актриса удивилась, что он тоже не на работе. Игорь спросил, что Елена делает вечером. Она соврала, что будет на репетиции. Про встречу с другом говорить не стала. Липатов сказал, что хочет отоспаться дома.

Вместе с приятелем Елена направилась в ресторан. "Только заказали, вдруг открывается дверь. Игорь заходит с девушкой. Это ужас", - вспоминает артистка.

Елена решила подойти к Игорю. Его девушка в этот момент побелела от страха. Все неловко помолчали, а затем пожелали друг другу приятного вечера и вернулись за свои столики. "Мы пришли домой и не сказали друг другу ни слова. В этой ситуации, когда у обоих рыльце в пушку, что говорить?", - пожимает она плечами.

После развода супругам удалось сохранить хорошие отношения. Они прожили вместе 11 лет и по сей день остаются близкими друг другу людьми. хотя в первом браке у Ксенофонтовой и не было детей.

Сейчас актриса воспитывает 17-летнего Тимофея и девятилетнюю Соню. Наследники рождены от разных мужей, но очень дружны. И мало кто знает, что заслуженная артистка могла бы растить шестерых детей. "Это мой самый страшный грех, который я отмаливаю. Вряд ли я отмолю", - вздыхает она.

По словам Ксенофонтовой, первые два аборта она сделала по состоянию здоровья. Врачи рекомендовали ей срочно прервать беременность на третьем месяце из-за проблем с ногами. Во второй раз ситуация была аналогичной. "Сейчас я понимаю, что должна была рисковать. Дети не просто так нас наверху выбирают. А потом были просто замершие беременности", - рассказала знаменитость в эфире передачи "Секрет на миллион".

Когда Ксенофонтова жила с Александром Рыжих, то забеременела сыном. Но во время приема у врача выяснилось, что у плода были порок сердца и генетическое нарушение. Потому ребенок умер в утробе. "Плод уже трое суток мертв. Получается, что во мне был труп", - поведала она.

А потом актриса узнала, что у нее идет заражение тканей. После тяжелой операции Елена частично потеряла память.