Владимир Путин: Урожай вновь более 120 млн тонн зерна. Еще недавно 100 млн тонн считалось рекордом

Президент поздравил работников сельского хозяйства с праздником. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин, записав телеобращение, поздравил всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, поблагодарив их за самоотверженный труд во время пандемии.

- Даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать, - заявил президент. - Вы трудились, проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество: в самые сложные месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, своевременно и в полном объёме была проведена посевная, а летом, также в срок, началась уборочная кампания.

Результатом такой работы стал один из лучших в истории страны урожаев, о котором раньше и в успешные годы могли только мечтать.

- Уже сейчас можно сказать, что урожай будет хороший, вновь более 120 миллионов тонн зерновых! - похвалил Путин. - Показатели, превышающие 100 миллионов тонн, ещё относительно недавно считались рекордными. А сейчас, благодаря вашей работе, это устойчивая традиция. Кроме того, существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока. Хороший темп роста в тепличном овощеводстве.

Глава государства отметил, что отечественный агропромышленный комплекс стал лидером российского хозяйства, и пообещал всестороннюю поддержку.

- Сегодня Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки, - подытожил президент. - Убеждён, что впереди вас ждут новые успехи!